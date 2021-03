Apple ist an der Börse mit umgerechnet 1,7 Billionen Euro wertvoller als alle 30 Dax-Konzerne zusammen. In den vergangenen zwölf Monaten legte die Aktie um 74 Prozent zu. Wer nach den Ursachen sucht, stößt auf einen Weltmarktführer für hochpreisige Smartphones mit exzellenten Renditen. Apple fährt seit Jahrzehnten Nettoumsatzrenditen zwischen 20 und 30 Prozent ein. Die weltweit bekannte Marke erlaubt es Apple, für ein gemessen an den Herstellungskosten eigentlich preiswerteres Produkt höhere Preise durchzusetzen. Dies gelingt offenbar dauerhaft, trotz der Konkurrenz durch viele günstigere Anbieter. Gewinnrückgänge infolge der Corona-Pandemie gab es nicht. Auf Sicht von drei Jahren hat sich der Kurs verdoppelt, auf Sicht von zehn Jahren

Nach der Veröffentlichung der exzellenten Quartalszahlen zum Trotz sank der Aktienkurs von 144,30 US-Dollar in der Spitze auf 118,39 US-Dollar, was einem Verlust von 22 Prozent entspricht. Damit lieferte das Papier eine Performance in der Größenordnung der Benchmark Nasdaq 100 ab. Durch diesen Rückgang ist auch das erwartete KGV vom Geschäftsjahr 20/21 auf 27 gesunken. Die EPS-Prognosen für die Finanzjahre 21/22 und 22/23 fallen naturgemäß nicht mehr so hoch aus, wie jene in 20/21, wo 35 Prozent erreicht werden konnten. Nachdem sich die Stimmung an den Märkten aktuell nicht mehr so negativ darstellt, hat sich der Kurs von Apple stabilisiert und bewegt sich innerhalb des Trendkanals knapp unter dem Widerstandsbereich bei 124,23 US-Dollar nach oben. Weiters ist Wachstumspotential gegeben, das zusätzlich von einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar flankiert wird.