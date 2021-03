Sparen oder Investieren – jeder wie er es für richtig hält

Die Geschäfte und Restaurants bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die endlos erscheinenden Lockdown-Maßnahmen haben unter anderem dazu geführt, dass deutsche Haushalte im Coronajahr so viel gespart haben wie nie zuvor.

Die Maßnahmen umfassen unter anderem eine um 300 Dollar pro Woche höhere Arbeitslosenhilfe, Steuervergünstigungen für Familien, Gelder für Impfungen und Testungen sowie Unterstützung von lokalen Regierungen. Zentrales Element des Pakets sind Steuerschecks für viele Amerikaner: Jeder US-Bürger, der weniger als 80.000 Dollar im Jahr verdient, erhält 1.400 Dollar. Die Absicht der US-Regierung ist klar: Das vom Staat verteilte Gratis-Geld sollen die Empfänger in Konsumartikel stecken. Allerdings vermuten Experten, dass viele US-Bürger stattdessen lieber auf den boomenden Aktienmarkt setzen werden.

Eine Umfrage der Deutschen Bank unter 430 US-Amerikanern ergab, dass diese im Durchschnitt 37 Prozent der Fördergelder direkt in Aktien investieren wollen. Wenn nur Personen mit Online-Konten dieses Geld in Aktien investierten, flössen weitere 25 Mrd. Dollar an die Börsen, rechnet die Deutsche Bank vor. Für den Fall, dass alle Empfänger der „Stimulus Checks“ im gleichen Verhältnis Geld an der Börse einsetzten, würden sogar bis zu 150 Mrd. Dollar in die Aktienmärkte gepumpt. Insofern verwundert es da auch nicht, dass der amerikanische Leitindex S&P 500 rund um die Verabschiedung des Konjunkturpakets bereits zum Höhenflug ansetzte.

Die individuelle Geldanlage ist ganz sicher Privatsache und jeder hat andere Ziele und Strategien. Dennoch dürfte eine nachhaltige Sinnhaftigkeit im Vermögensaufbau im gesunden Mix liegen, zu dem für erfahrene Anleger auch strukturierte Wertpapiere einen festen Platz einnehmen sollten.