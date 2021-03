Am Freitag zeigte die Wall Street zum Handelsschluß noch eine massive Rally - aber die Euphorie ist verflogen, nachdem immer klarer wird, dass ein Hedgefonds (Archegos) gekippt ist, der extrem investiert war in US-Medien

Am Freitag zeigte die Wall Street zum Handelsschluß noch eine massive Rally - aber die Euphorie ist verflogen, nachdem immer klarer wird, dass ein Hedgefonds (Archegos) gekippt ist, der extrem investiert war in US-Medien-Aktien und chinesischen Tech-Aktien. Das verunsichert die Wall Street: kommt da noch mehr an Liquidation - sind Banken oder andere Hedgefonds in Mitleidenschaft gezogen? Die US-Futures im asiatischen Handel tiefer, nachdem die Banken Nomura und Credit Suisse vor großen Verlusten gewarnt haben, die durch einen "US-Kunden" entstanden seien. Auf der anderen Seite aber gibt es Erleichterung: der Suez Kanal dürfte absehbar wieder befahrbar sein nachdem die Ever Given offenkundig nicht mehr festhängt..

Das Video "Hedgefonds gekippt - kommt Panik auf?" sehen Sie hier..