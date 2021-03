ZÜRICH (dpa-AFX) - Zwangsverkäufe eines US-Hedgefunds im großen Stil haben am Montag die Aktien der Credit Suisse stark unter Druck gebracht. In Zürich sackten sie im frühen Handel als Schlusslicht im SMI-Index um zehn Prozent auf 11,23 Franken ab. Der SMI notierte 0,4 Prozent schwächer.

Ein bedeutender Hedge-Fonds mit Sitz in den USA sei in der vergangenen Woche den Nachschussforderungen der Credit Suisse und einiger anderer Banken nicht nachgekommen, teilte die Bank am Montag mit. Man sei nun dabei, sich aus diesen Positionen zurückzuziehen. Obwohl es zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht sei, die genaue Höhe des Verlustes aus diesem Ausstieg zu beziffern, könnte er "sehr bedeutend und wesentlich" für das Ergebnis des ersten Quartals sein, hieß es.