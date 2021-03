Gold bleibt im kurzfristigen Abwärtstrend

Die Aktienmärkte entwickelten sich in der Vorwoche erneut uneinheitlich. Gold hat nachgegeben. Damit hat das gelbe Edelmetall seinen Abwärtstrend bestätigt.

Trend und Kursziele:

Trend : kurzfristig ↓ fallend, langfristig ↑ steigend

Kursziele : kurzfr. 1.763/1.565, langfr. 2.700/5.600 USD

Gültig : kurzfr. bis Umkehrsignal (U), langfr. bis Bruch Aufwärtstrend (T)

Foto: zukunftsbilanzen.de

Gültige Signale:

↑ Longsignale (1), (2) und (3)

↓ Neues Shortsignal unterhalb von 1.534 (4)

↑ Longsignal oberhalb 1.728 (5)

↓ Bestätigung des kurzfristigen Abwärtstrends unterhalb von 1.762 (B)

Stopps (Ausblick):

→ Stop-Loss und Warnsignal : „High-Pole“ unterhalb von 1.834 (S)

↑ Umkehrsignal zum Aufwärtstrend oberhalb von 1.985 (U)

Anleger, die gehebelt von Goldpreissteigerungen profitieren möchten, schauen sich entsprechende Hebelprodukte wie diesen Long Mini Future (WKN: VE91W8 / ISIN: DE000VE91W86) an. Wer jedoch auf fallende Goldnotierungen setzen möchte schaut sich auf der Short-Seite (WKN: VP6Z02 / ISIN: DE000VP6Z027) um.

