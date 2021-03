Seit Anfang März 2021 wird die Aktie der FCR Immobilien AG auch in den USA an der OTCQX gehandelt, ergänzend zur Notierung im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und m:access an der Börse München. Zudem erfolgte die Aufnahme der Aktie in den MSCI Europe Micro Cap Index (EUR).

Für das Geschäftsjahr 2021 geht die FCR Immobilien AG von einem weiteren Ausbau des Immobilienportfolios und steigenden Ergebnissen aus. Ziel ist es, Immobilien für rd. 160 Mio. Euro einzukaufen. Das Ergebnis vor Steuern soll dabei auf 14 Mio. Euro steigen, der FFO soll sich auf 8 Mio. Euro verbessern.

Aktuell (29.03.2021 / 09:02 Uhr) notieren die Aktien der FCR Immobilien AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,10 Euro (+0,85%) bei 11,90 Euro. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,- EUR auf Smartbroker handeln.

