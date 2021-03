FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rückenwind aus Übersee hat dem Dax am Montag ein Rekordhoch beschert. Der deutsche Leitindex legte im frühen Handel zuletzt um 0,21 Prozent auf 14 779,25 Punkte zu. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 14 835 Punkten. Deutliche Verluste bei den Aktien der Deutschen Bank allerdings trübten das positive Bild.

"Der Dax beweist erneut eine erstaunliche Stabilität gegenüber negativen Nachrichten", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Marktes. Der Aktienmarkt werde auch weiter durch das Tempo der Impfkampagne in den USA beflügelt: Das Versprechen von US-Präsident Joe Biden einer noch schnelleren Impfung der Bevölkerung sei genau das, was die Investoren hören wollten, die jetzt in Value-Aktien investiert haben, fuhr Stanzl fort.