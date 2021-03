Langenlonsheim (ots) - Seit nahezu fünf Jahrzehnten bietet das UnternehmenPallhuber seinen Kunden Weingenuss in hochwertigster Qualität. Der Launch der"Geschenke-Welt" ist ein weiterer Meilenstein in der langjährigenFirmengeschichte: Durch exquisite Geschenkideen und Probierpakete werden denKunden vielfältige Möglichkeiten auf dem Weg zum neuen Lieblingswein geboten.Ansässig im historischen Weinbauort Langenlonsheim an der Nahe, hat es sich dasTraditionsunternehmen Pallhuber zur Aufgabe gemacht, seine Kunden in den Genusshochwertiger regionaler und internationaler Weine und Säfte zu bringen. Seit derGründung 1972 setzt das Weinhaus dabei besonders auf persönliche Beratung aufMessen, per Telefon oder direkt beim Kunden zu Hause. Die Weinberater verstehensich dabei viel eher als Genussberater, die dabei helfen, aus derQualitätsauswahl der Weine den entsprechenden Liebling zu finden - dennGeschmäcker sind bekanntlich verschieden. "Wir wissen alles über Weinqualität.Sie wissen genau, was Ihnen schmeckt. So entsteht Lust auf Genuss", bringtInhaber Ralf Mais die Firmenphilosophie auf den Punkt. Als Direktvertriebkümmert sich die Pallhuber Gruppe persönlich darum, ihren Kunden dieausgewählten Favoriten nach Hause zu liefern. Um diesen Service noch angenehmerund kundenorientierter zu gestalten, hat das Weinhaus mit der "Geschenke-Welt"nun einen Ort der Exklusivität geschaffen.

"Geschenke-Welt" liefert erlesenen Weingenuss direkt nach HauseMit dem im Oktober vergangenen Jahres gelaunchten Online-Shophttp://www.pallhuber-genuss.de erschließt das Unternehmen nicht nur einen neuenMarkt, sondern ermöglicht seinen Kunden außerdem, sich schnell und direkt überdie breite Produktpalette an Qualitätsweinen, exklusiven Likören, Spirituosen,Sekt und Zusatzprodukten zu informieren. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemieund der dadurch bedingten Kontaktbeschränkungen können Kunden des WeinhausesFamilie und Freunden so eine kleine Freude bereiten und einzigartige Liköre,Destillate oder Geschenksets mit einer persönlichen Grußkarte versenden. DieProdukte gelangen via DHL schnell an ihren Zielort und können bequem perVorkasse oder Paypal bezahlt werden. Beim Verkauf der Produkte setzt Pallhuberweiterhin auf die persönliche Beziehung zwischen Berater und Konsument - sowohlbei Neu- als auch Stammkunden. Neben einzelnen Produkten stehen Besuchern der"Geschenke-Welt" außerdem verschiedene Probierpakete zur Auswahl.Probier- und Geschenksets sorgen für VielfaltDie Mix-Cases sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: So könnenKunden unter anderem zwischen lieblichen und trockenen, roten und weißen sowieinternationalen und regionalen Weinen wählen. Neben einer Vielzahl anProbiersets sorgt Pallhuber außerdem mit exquisiten Geschenkideen für besondereMomente. Ob anlässlich der bevorstehenden Oster-Feiertage, zu Geburtstagen odereinfach als Dankeschön: Erlesene Weine in diversen limitierten Flaschenformensind ebenso erhältlich wie Geschenksets mit Likör, Rotwein oder Grappa inklusivedazu passender Gläser. Ganz nach Belieben können die Kunden zudem eine Grußkartebeifügen, um das ausgewählte Geschenkset noch persönlicher zu gestalten.Exklusive Liköre und ausgewählte Spezialitäten für jeden GeschmackZur Auswahl der Pallhuber "Geschenke-Welt" zählt außerdem ein breit gefächertesSortiment an Likören und Eisweinen, Spirituosen, Sekt und Sherry. AlsWein-Highlight ist hier der goldgelbe Pallhuber Eiswein Likör aus GrünemSilvaner Eiswein zu nennen, der auf nur 1000 Flaschen limitiert und einabsolutes Muss für jeden Süßwein-Fan ist. Einer der Top-Verkaufsschlager unterden Likören ist der Butterscotch mit seinem buttrigen Karamellgeschmack, derjährlich von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) für besondereQualität ausgezeichnet wird. Unter den prämierten Spirituosen des Weinhauses istfür jeden Geschmack etwas dabei - ob der Williams Birnen Brand, der HaselnussBrandy oder der klassische Grappa Riserva. Abgerundet wird das Flaschensortimentdurch den Premium Sherry Don Maximillo Medium, Cream oder Ximenez, sowie denexklusiv für Pallhuber vinifizierten Champagnern.Für den stilvollen Weingenuss bietet das Weinhaus seinen Kunden über dasGetränkesortiment hinaus exklusive Weingläser an: Die elegant dekorierten Gläserder Pallhuber Design Edition setzen Weine, aber auch Säfte, Schorlen und dieCocktail-Kreationen des Weinhauses gekonnt in Szene und eignen sich nicht nurzum Verschenken, Sammeln oder Genießen, sondern machen direkt "Lust auf Genuss".