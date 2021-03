Ace & Tate bringt Kontaktlinsen mit 80% weniger Kunststoffverpackung auf den Markt

Amsterdam (ots/PRNewswire) - - Die neuen Kontaktlinsen von Ace & Tate,

"Contacts", werden in einer hauchdünnen Linsenhülle geliefert, die 80% weniger

Kunststoff verbraucht als herkömmliche Kontaktlinsen.



- Die Linsenhüllen sind mit Smart Touch(TM) -Technologie ausgestattet, wodurch

das Anbringen der Linsen hygienischer und einfacher wird (3 x weniger

bakterielle Kontamination).





- Der Verpackungsbehälter besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff (hergestelltaus alten Linsenformen) und ist zu 100% recycelbar.Die niederländische Brillenmarke Ace & Tate betritt den schnell wachsenden Marktfür Kontaktlinsen mit der Einführung der Premium-Hydrogel-Tageslinsen,"Contacts". Die Kontaktlinsen werden in der flachsten Linsenhülle der Weltgeliefert, die für maximale Nachhaltigkeit und Hygiene sorgt.Die Linsenhüllen sind kaum 1 mm dick - achtmal dünner als herkömmlicheVerpackungen - und bestehen aus 80% weniger Kunststoff. DerKunststoffverpackungsbehälter, welcher aus alten Linsenformen hergestellt wird,kann nach Gebrauch zu 100% recycelt werden. Es ist ein großartiges Beispiel fürdie nachhaltigen Ambitionen von Ace & Tate (mit dem Hauptziel, eine vollständignachhaltige Brille herzustellen).Die Linsenhüllen wurden mit Smart Touch(TM) -Technologie entwickelt, um eineeinfachere und hygienischere Handhabung zu ermöglichen - eine wichtigeVoraussetzung in diesen Covid-bewussten Zeiten. Beim Öffnen zeigt die äußereLinsenoberfläche immer nach oben, sodass es nicht zu Kontakt mit der innerenLinsenoberfläche kommt. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass der BenutzerBakterien oder Schmutz in sein Auge überträgt, dreimal geringer als beiherkömmlichen Kontaktlinsen.Ace & Tate Contacts sind Premium-Hydrogel-Tageslinsen. Dank ihrer SmartFit-Technologie wird die Kontaktlinse optimal ausgerichtet und durch dasbiomimetische Material wird auf natürliche Weise Feuchtigkeit gespeichert. Das"Centraform(TM)" -Design sorgt für minimale Augenlidstörungen und optimalenKomfort. Bestell einfach online mit deinen aktuellen Sehwerten und wir schickendir deine Kontaklinsen direkt in deinen Briefkasten.Sobald der Lockdown vorbei ist, werden wir die Welt anders sehen. Kontaktlinsenbieten nicht nur eine barrierefreie Möglichkeit, trotz Maske richtigenAugenkontakt herzustellen, sondern sie ermöglichen es dir frei zu trainieren,das Licht aufzusaugen und den Weg (sowohl physisch als auch psychisch) zu neuenMöglichkeiten zu zeigen.Als Ergänzung zu den Kontaktlinsen und als Teil des neuen Augenpflegeprogrammsstellt Ace & Tate die neuen Augentropfen vor. Die Marke ist entschlossenAugenpflege zu einem wesentlichen Bestandteil der täglichen Selbstfürsorge zumachen - insbesondere, da 60% der Kunden Symptome einer digitalen Augenbelastungmelden."Mit unseren neuen Ace & Tate Kontaktlinsen und Augentropfen wirst du die Weltmit anderen Augen sehen. Beide Produkte sind online auf unserer Webseitebestellbar. Probiere unsere Kontaktlinsen für 6 Tage aus - zu einem Preis von8EUR. Für deine erste Bestellung des Testpakets erhältst du einen Gutscheincodeim gleichen Wert, den du für dein 30-Tage-Paket einlösen kannst. Bitte beachte:Unsere Ace &.Tate Contacts werden für erfahrene Kontaktlinsenträger mitaktuellen Sehwerten, die nicht älter als zwei Jahre sind, empfohlen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473184/AceandTate_Contacts.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1200151/Aceandtate_Logo.jpgPressekontakt:Für weitere Informationen zu Ace & Tate oder für eineInterview-Anfrage mit Ace & Tatewende dich bitte an: HootonHéloïse Hooton: heloise@hooton.co / +31 (0) 629 00 68 95Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146253/4875756OTS: Ace & Tate