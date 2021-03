Wie entwickelten sich Stiftungsfonds im Februar 2021?

Die weltweiten Anleihemärkte setzten im Februar die Abwärtsbewegung weiter fort. Belastend wirkte vor allem das in den USA geplante Konjunkturpaket. Marktteilnehmer befürchten, dass damit die Nachfrage stärker wächst als das Angebot, welches durch die anhaltende eingeschränkte Produktion nicht im gleichen Umfang steigen kann. Vor diesem Hintergrund rechnen die Anleger mit zunehmender Inflation. Zusätzlich wird das Hilfspaket die Staatsverschuldung der USA weiter erhöhen, was das Ausfallrisiko und damit die Renditen ansteigen lässt.



Die Ankündigung hatte nicht nur Auswirkung auf die USA, sondern beeinflusste auch die Anleihemärkte in Europa und den Schwellenländern. Verstärkt wurden die Inflationssorgen in der EU durch die bereits im Januar veröffentlichten angestiegenen Inflationszahlen, die auf Steuereffekte und höhere Rohstoffpreise zurückzuführen waren. Die Renditen zogen dementsprechend auch hier an.



Im Februar konnten die weltweiten Aktienmärkte die Verluste aus dem Vormonat teils deutlich ins Positive umkehren. Das durchschnittliche Wachstum, gemessen am MSCI World Index in lokaler Währung, lag bei 2,5%. Getrieben wurde die Entwicklung von Fortschritten bei der Corona-Pandemie durch das Impfen und guten Wirtschaftsdaten. Zudem sorgte die weltweit vorhandene Liquidität, wie beispielsweise durch staatliche Hilfspakete, in Kombination mit den anhaltenden Niedrigzinsen für eine hohe Nachfrage nach Aktien.



