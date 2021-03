STUTTGART (dpa-AFX) - Der Büromöbelhändler Takkt will nach den starken Einbrüchen im Jahr 2020 beim Gewinn wieder Boden gutmachen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll im laufenden Jahr bei 100 bis 120 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Montag in Stuttgart mit. Analysten hatten ungefähr mit einem Ausblick in dieser Höhe gerechnet. Der Umsatz soll organisch um 7 bis 12 Prozent wachsen.

An der Börse wurde die Prognose verhalten positiv aufgenommen. Die Takkt-Papiere lagen kurz nach Start des Xetra-Handels bei rund einem Prozent im Plus. Anfänglich hatte der Kurs sogar stärker zugelegt. Pareto-Analyst Tim Schuldt vermutete in einer ersten Einschätzung, dass der Gewinnausblick einige zusätzliche Ausgaben für die Umsetzung der neuen Langfrist-Strategie bereits enthalte. Die Schaffung eines neuen Segments im Lebensmittelhandel beurteilte der Experte zudem als sinnvoll.