JPMORGAN belässt BASF SE auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 62,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF nach einer Investorenveranstaltung von 62,50 auf 65 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Der Chemiekonzern habe dort die Zielvorgabe für die Senkung der Emissionen von Kohlendioxid erhöht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit hätten die Ludwigshafener zu anderen europäischen Produzenten aufgeschlossen, die den Ausstoß des Gases in diesem Zeitraum in absoluten Zahlen reduzieren wollen./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 06:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 06:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.