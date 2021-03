Die Bullen überrennen QIAGEN N.V. heute regelrecht. Denn der Kurs springt satte rund drei Prozent in die Gewinnzone. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 42,30 EUR hingelegt werden. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund eins Prozent. Bei 42,53 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Alle QIAGEN N.V.-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung.

Zum bevorstehenden Lockdown-Ende: Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.