Mit Kurszielen von bis zu 55 Euro (UBS) wird die Deutsche Wohnen-Aktie von Experten in den neuesten Analysen als kaufens- oder haltenswert eingestuft. Mit ausgewählten Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die Deutsche Wohnen-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann zu beachtlichen Renditen gelangen, wenn der Aktienkurs stagniert oder fällt.

Die Deutsche Wohnen, die führende börsennotierte Immobiliengesellschaft in Deutschland blickt trotz der Coronakrise auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Trotz des durch den Berliner Mietendeckel verursachten Rückganges der Bestandsmieten um 4,1 Prozent erreichten die Mieteinnahmen mit 837,6 Millionen Euro das Niveau des Vorjahres. Die Ankündigung, die Dividende auf 1,03 Euro anheben zu werden und der zuversichtliche Blick in die Zukunft wirkten sich am Ende der vergangenen Woche positiv auf den Kursverlauf der Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6) aus, die bei 40,45 Prozent die Handelswoche beendete.

Bonus-Zertifikat mit 7,30% Chance und 25% Sicherheitspuffer

Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DV06F58) auf die Deutsche Wohnen-Aktie mit Barriere bei 30 Euro, Bonuslevel und Cap bei 40 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.3.22, wurde beim Deutsche Wohnen-Kurs von 39,84 Euro mit 37,27 – 37,28 Euro gehandelt. Verbleibt die Deutsche Wohnen-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 30 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 40 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 37,28 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in knappen 12 Monaten einen Bruttoertrag von 7,29 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 24,70 Prozent auf 30 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 18.3.22 festgestellten Schlusskurs der Aktie – maximal mit 40 Euro – zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 7,46% Chance und 14% Discount

Das Société Générale-Discount-Zertifikat auf die Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000SD31ZS5), BV 1, Bewertungstag 18.3.22, mit Cap bei 37 Euro wurde beim Aktienkurs von 39,84 Euro mit 34,41 – 34,43 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat gegenüber dem direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 13,57 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Deutsche Wohnen-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 37 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 37 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 12 Monaten einen Bruttoertrag von 7,46 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Erst dann, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Outperformancepunktes von 42,81 Euro notiert, wird das Aktieninvestment eine höhere Rendite als das Zertifikat abwerfen. Notiert Deutsche Wohnen am Bewertungstag unterhalb des Caps von 37 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Deutsche Wohnen-Aktie ins Depot geliefert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Wohnen-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Wohnen-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.