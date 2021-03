Birkenau (ots) - Gesundes Wohnen wird nicht nur durch die Verwendung

natürlicher, ökologischer und schadstofffreier Materialien gewährleistet,

sondern auch durch die Beseitigung von elektromagnetischen Wellen und

Elektrosmog. Ein Vergleich der unterschiedlichen Auswirkungen von WLAN und LiFi,

der drahtlosen Kommunikation über sichtbares Licht oder Infrarotlicht, auf den

menschlichen Organismus wurde im Rahmen eines Pilotprojektes an der

Waldorfschule Frankenthal untersucht.



Pilotprojekt erforscht Auswirkungen von WLAN und LiFi





WLAN, das in nahezu 92% aller deutschen Haushalte zum Einsatz kommt, basiert aufFunkwellen - je nach Frequenzbereich transportieren WLAN-Verbindungen zwischen100 Milliwatt und einem Watt Energie in Form von Strahlungsleistung. Diesehochfrequente elektromagnetische Strahlung des WLAN sorgt für Elektrosmog undkann auch negative Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit haben oder fürKopfschmerzen und Verspannungen sorgen. Im Gegensatz dazu erfolgt bei LiFi diedrahtlose Kommunikation über sichtbares Licht oder Infrarotlicht - es entstehenkeine Emissionen von Funkwellen.Begleitet wurde das Pilotprojekt in Frankenthal von der S2 GmbH, der aeroLiFiGmbH sowie dem Forschungskreis für Geobiologie Dr. Hartmann e.V. Dazu wurde ineinem Chemieraum der Waldorfschule Frankenthal ein LiFi-System der FirmaaeroLiFi installiert. Hierzu wurden zwischen Ende September und Ende Oktober2020 Georythmogramme von Erwachsenen und Schülern erstellt, die sich im Rahmender Untersuchung im betreffenden Raum aufhielten. Die Pilotanlage bestand auseiner Infrarot-Sende-Empfangs-Einheit und Infrarot Dongles für bestehendeEndgeräte. Die Körperspannungsmessungen dauerten jeweils 30 Minuten beiMessintervallen von 30 Sekunden.Ergebnisse zeigen keine Veränderungen durch LiFiWährend sich die Georythmogramme unter WLAN-Einfluss auf das bis zu 5-fache desNormalmaßes erhöhten, traten unter LiFi-Einfluss bei Beschränkung derLichtwellen auf den Infrarotbereich keine Veränderungen auf. Laut dem Bundesamtfür Strahlenschutz (BfS) liegen die Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung bei2.000.000 Mikrowatt/K/m² und beschränken sich auf thermische Effekte, durch diesich das Gewebe erwärmt. Aus baubiologischer Sicht wird der menschlicheOrganismus aber bereits bei Werten ab 10 Mikrowatt/K/m² beeinträchtigt. DieFolgen sind etwa der Geldrolleneffekt, die Öffnung der Calciumionenkanäle, dieDurchbrechung der Blut-Hirnschranke oder die Blutverdickung durchpH-Wert-Veränderung. Vor diesem Hintergrund stellt sich LiFi als echteAlternative zu verbreiteten WLAN-Systemen dar, da hier keine negativen