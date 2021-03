Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 12. März fand das Frühlings-Launch-Event

von Absen live vor einem weltweiten Publikum statt. Absens

MicroLED-Display-Technologie der neuen Generation und drei weitere innovative

neue Produkte wurden präsentiert.



Die iCon3.0-Serie. Ein Produkt, das Absen weiterentwickelt hat, dieses Modell

der 3. Generation ist eine professionelle Lösung für den Konferenzbereich.





Die Aurora-Serie. Mit einer Helligkeit von 10.000 Nits leuchtet wie eine Aurorain Ihrer Outdoor-installation. Und die transparente Produktserie Jade Dragon.Ein hochtransparentes LED-Display mit hoher Helligkeit ist der perfekteBlickfang für Ihr modernes Geschäft.Absens Technologieplanung auf dem MicroLED-DisplayHerr Stone, CTO von Absen, erklärte die technischen Forschungsergebnisse vonAbsen. Ab 2016, habe das Unternehmen weiterhin an Innovationen und Durchbrüchenin der MicroLED-Technologie gearbeitet und die Entwicklung der Technikkontinuierlich vorangetrieben. Jetzt hat die technische Planung fürMicroLED-Displays ihre Kerntechnologien: Zusammenarbeit mit dem strategischenPartner für 10-um-Genauigkeitschip-on-Bonding-Technologie, AbsensSelbstentwurfsprogramm für Chip-Binning und -Sortierung, sowie dasSteuerungssystem und die Software von 4k / 8k + HDR + 144 Hz HFRv, ultraschwarzeBeschichtung und Lackierung für kontrastreiche, eigenentwickelte Werkzeuge zurKontrolle der Gleichmäßigkeit der Verkapselung.Im November wird Absen sein MicroLED-Produkt mit einem Pixel-Pitch von 0,5 mmauf den Markt bringen.Mit dem Aufkommen von 5G und einer 8K-Epoche für hochauflösende intelligenteMikrodisplays werden größere ultrahochauflösende, homogene LED-Lösungengeschaffen und die MicroLED-Technologie immer mehr Aufmerksamkeit auf sichziehen.Brand New Innovative ProdukteinführungAbsen Produktdirektor Christian Czimny aus Deutschland führte das Publikum durchdie Präsentation und gab sehr beeindruckende Informationen zu den Details derdrei neuen Produkte.Absenicon3.0 - Ein-Tasten-Fernbedienung für einfache LED-AnzeigeAbsenicon3.0 ist das Konferenzdisplay in diversen Standardgröße von Absen. Nachfast zwei Jahren kontinuierlicher Iteration und Aktualisierung integrierte esjetzt eine Anzeigesteuerung, ein intelligentes System, sowie Audio und Videoohne herkömmliche externe Geräte in einem einfachen und eleganten Design. Einesder Highlights ist die Fernsteuerung mit Funktionen wie One-Touch-Umschaltung,Kanalumschaltung, Displayumschaltung und Menüeinstellungen. Es ist einfach undbenutzerfreundlich, genau wie eine TV-Fernbedienung.Aurora Serie, LED Display mit ultra hohe HelligkeitDie Aurora-Serie ist ein neues DOOH-Produkt mit einer hohen Helligkeit von10.000 Nits, das die Kundenbedürfnisse und Markttrends genau erfasst. Einwesentliches Merkmal dieses Produkts ist, dass im Vergleich zu herkömmlichenProdukten das Gewicht um 50% reduziert wird und bei Stromrechnungen fast 40%eingespart werden könnenJadeDragon-Serie, Entdecke die verborgene SchönheitDie JadeDragon-Serie ist das neue kommerzielle Display-Produkt von Absen, beidem es sich um ein leichtes, dünnes und nahezu transparentes LED-Displayhandelt, das für Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäfte und andereVorhangfassaden im Außenbereich geeignet ist und eine hervorragendeWärmeableitungsleistung, eine lange Haltbarkeit und eine Transparenzrate vonüber 80% aufweist.Als weltweit führender Hersteller von innovativen leistungsstarken LED Displayshat sich Absen immer an das Konzept gehalten, "echte Produkte zu produzieren,echte Dienstleistungen zu erbringen und die wahre Welt wiederherzustellen".Absen führt kontinuierlich Produkt- und Technologieforschung und -entwicklungdurch, um sicherzustellen, dass zukünftige Absen-Produkte im Trend liegen unddie Anforderungen des Kunden berücksichtigen und erfüllen.Im September 2021 wird Absen eine neue Produkteinführungskonferenz abhalten.Bitte bleiben Sie dran, um mehr zu erfahren.Lassen sie uns zusammen an dieser überzeugenden kraftvollen neuen Technologieprofitieren!