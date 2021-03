Berlin (ots) - Wenn Kinder in der Kita toben, Schülerinnen auf dem Schulhof

bolzen oder Studierende beim Unisport aktiv sind, passiert schnell mal ein

Unfall. Dann ist es gut zu wissen, dass in diesen Fällen die

Schüler-Unfallversicherung greift: Die Versicherten selbst oder ihre Eltern

zahlen keine Beiträge. Die Kosten für die Heilbehandlung, die Rehabilitation und

für mögliche Renten zahlt die öffentliche Hand. Auch bei Ausflügen, Exkursionen,

im Hort sowie auf dem Weg von oder zur Bildungseinrichtung greift dieser Schutz.

"Das ist eine gewaltige soziale Errungenschaft im Vergleich zu dem Zustand von

vor 50 Jahren", sagt Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).



Am 1. April 1971 trat das "Gesetz über die Unfallversicherung der Schüler und

Studenten sowie Kinder in Kindergärten" in Kraft. Seitdem profitieren nicht nur

Beschäftigte, sondern auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene beim Besuch

von Bildungseinrichtungen von den zwei Grundprinzipien der gesetzlichen

Unfallversicherung: "Alles aus einer Hand" und Prävention sowie Rehabilitation

"mit allen geeigneten Mitteln". Dem vorausgegangen war ein Urteil des

Bundesgerichtshofs. Dieser entschied 1967, dass es einem sozialen Rechtsstaat

anstehe, einem Schulkind "in geeigneter Weise Fürsorge zuteilwerden zu lassen",

so die Urteilsbegründung.







zuständig, eine Zahl, die in den vergangenen 20 Jahren relativ konstant war.

Deutlich gesunken ist hingegen die Zahl der Unfälle, die die Versicherten in den

Bildungseinrichtungen oder auf dem Weg erlitten haben: Ereigneten sich im Jahr

1999 noch 86 Unfälle in Bildungseinrichtungen und 8,6 Wegeunfälle pro 1000

Versicherte, waren es 20 Jahre später nur noch 66,9 Unfälle und 6,2 Wegeunfälle

pro 1000 Versicherte.



"Dass die Zahlen erfreulicherweise rückläufig sind, ist auch das Verdienst der

nachhaltigen Präventionsarbeit der Unfallversicherungsträger", so Dr. Stefan

Hussy. "Wir tun viel dafür, dass Beschäftigte, Kinder, Jugendliche und junge

Erwachsene in den Bildungseinrichtungen sicher und gesund arbeiten, lernen und

sich entfalten können." Präventionsleistungen wie Vorschriften und Regelungen,

Schulungen, Seminare sowie verschiedenste Unterrichts- und Arbeitshilfen

unterstützen die Bildungsträger dabei, gute Bedingungen zu schaffen. "Wichtig

ist uns dabei der Blick auf das gesamte System sowie die Vernetzung und die

Mitarbeit von sämtlichen Beteiligten. So schaffen wir es, die Themen Sicherheit

und Gesundheit im Denken und Handeln aller nachhaltig zu verankern."



Zum Jubiläum der Schüler-Unfallversicherung hat die DGUV eine Hintergrundseite

im Mediencenter

(https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/schueler-uv/index.jsp)

eingerichtet



