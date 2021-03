Corona stoppt Jahrzehnt der Vergütungssteigerungen im DAX

DGAP-Media / 29.03.2021 / 12:10

DAX-Vorstandsvergütung erlebt größten Rückgang seit Veröffentlichungspflicht: durchschnittliche Bezüge der Vorstandsvorsitzenden im DAX sinken bisher bei stark rückläufiger Ertragslage um 28 % auf einen Durchschnitt von 5,3 Mio. Euro

Vergütungsverzichte und Sonderzahlungen im Rahmen der Pandemie

Analyse "hkp/// group Geschäftsberichtsauswertung Vorstandsvergütung DAX 2020" Frankfurt am Main, 29. März 2021. Die COVID-19-Pandemie hinterlässt tiefe Spuren in der Vorstandsvergütung in Deutschland: Bei sehr heterogenen, aber im Durchschnitt mit -45 % deutlich geringeren Gewinnen sinken die durchschnittlichen Bezüge der Vorstandsvorsitzenden in DAX-Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 um 28 % auf einen Wert von 5,3 Mio. Euro (2019: 7,4 Mio. Euro). Dies bedeutet den größten Rückgang einer Durchschnittsvergütung seit der Verpflichtung zur Vergütungstransparenz über das Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz VorstOG im Jahr 2006. Gleichzeitig fällt der Wert für die nach DCGK auszuweisende tatsächlich zugeflossene Vergütung für ein Geschäftsjahr unter den Wert der Zielvergütung, wie ihn das HGB für die Mehrjahresvergütung fordert. Entscheidende Faktoren für den Rückgang sind die erfolgsabhängigen variablen Bezüge. So sinken die durchschnittlichen Jahresboni der DAX-Vorstandsvorsitzenden in 2020 um rund 38 %, die durchschnittlichen zumeist aktienbasierten mehrjährigen variablen Vergütungen um rund 41 %. Zu diesen Ergebnissen kommt die Analyse "hkp/// group Geschäftsberichtsauswertung Vorstandsvergütung DAX 2020". Sie stützt sich auf die Angaben von 28 bislang veröffentlichten Geschäftsberichten der im Börsenindex DAX notierten Unternehmen für das zurückliegende Geschäftsjahr. Nicht berücksichtigt in 2020 sind die Vergütungsberichte der DAX-Werte Delivery Hero und Linde, deren Vergütungsberichte erst Ende April veröffentlicht werden. Die Analyse bezieht nach Empfehlung des Aktiengesetzes und DCGK alle Vergütungselemente, einschließlich Altersversorgung und Nebenleistungen, ein und stellt tatsächlich zugeflossene Vergütungen dar. Seite 2 ► Seite 1 von 3