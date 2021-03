OneStream Software als führender Anbieter im globalen BARC Score Financial Performance Management Bericht 2021 anerkannt

OneStream Software, ein führender Anbieter moderner CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für mittelständische bis große Unternehmen, wurde im globalen Business Application Research Center (BARC) Bericht über Financial Performance Management Softwarelösungen als Marktführer anerkannt. Im globalen BARC Score Financial Performance Management 2021 Bericht wurde OneStream mit einer der höchsten Wertungen für Portfolio Capabilities unter den führenden Anbietern platziert.

Nachdem das Unternehmen im Jahr 2020 mehr als 270 Mitarbeiter eingestellt hatte, übertraf es seine Prognosen für 2020 und erzielte ein Wachstum des Annual Recurring Revenue (ARR) von 85 Prozent. Es konnte mehr als 650 Kunden für sich gewinnen und erzielte von 2017 bis 2020 einen dreistelligen ARR-CAGR in der EMEA-Region. OneStream schloss das Jahr mit 690 Mitarbeitern in 15 Ländern und mehr als 200 Partnern weltweit ab; darunter PWC, Accenture und andere Beratungsunternehmen. OneStream wird seine Belegschaft und sein Partner-Ökosystem im Jahr 2021 weiter ausbauen, einschließlich der Eröffnung eines Hauptsitzes im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) in Sydney, Australien.

„Die Anerkennung von OneStream als Marktführer bereits im zweiten Jahr nach der Aufnahme in den globalen BARC Score Bericht über Anbieter von Financial Performance Management Lösungen spiegelt das breite Spektrum der Plattform und deren starke Marktakzeptanz durch globale Unternehmen weltweit wider. Der Wachstumskurs sowie das Engagement von OneStream für einen 100% igen Kundenerfolg geben dem Unternehmen die richtigen Voraussetzungen, weiterhin eine führende Position im Markt einzunehmen und etabliertere Anbieter herauszufordern“, sagte Dr. Christian Fuchs, Senior Vice President und Leiter Data & Analytics Research bei BARC.

Im BARC Score Bericht als Stärke hervorgehoben wurde OneStreams einheitliche CPM-Plattform für Finanzkonsolidierung, Abschluss, Reporting und Planung, mit integrierter Finanzanalysen-Engine und Funktionen zur Qualität von Finanzdaten sowie integrierten Analyse- und Berichtsfunktionen. Als eine weitere Stärke identifizierte BARC auch den OneStream MarketPlace, der mehr als 50 herunterladbare Geschäfts- und Produktivitätslösungen enthält und für die Plattform optimiert sind. Der Bericht zitiert, dass OneStream insgesamt "ausgezeichnetes Kundenfeedback für viele wichtige KPIs in der Planning Survey von BARC“ bekommt.