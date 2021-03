EUR/USD, GBP/USD Zwei wichtige Events vor Ostern Nachrichtenquelle: Maite und Marios Krausse | 29.03.2021, 13:22 | 16 | 0 | 0 29.03.2021, 13:22 | GBP/USD tendiert höher, EUR/USD hält sich oberhalb von 1.1760 – Fokus auf Biden und NFP Bericht GBP/USD tendiert höher, EUR/USD hält sich oberhalb von 1.1760 – Fokus auf Biden und NFP Bericht Vor dem Osterwochenende stehen noch zwei wichtige Events diese Woche an: U.S. Präsident Joe Biden plant ein weiteres Hilfsprogramm zu enthüllen, welches Fördermittel für InfrastrukturInvestitionen enthalten soll. Biden wird seinen Plan laut offiziellen Vertretern des Weißen Hauses am Mittwoch in Pittsburgh vorstellen. Die Inflationserwartungen werden wohl in Folge der Verkündung weiter ansteigen.

Am Karfreitag steht dann zu guter Letzt noch der U.S. Arbeitsmarktbericht vom März an und Ökonomen erwarten einen kräftigen Jobzuwachs von 500.000 Stellen, was für weitere Dollar Gewinne sprechen würde. Während sich der Greenback somit im Vorfeld des Berichts am Freitag weiter verteuern könnte, so ist dennoch mit sinkender Volatilität zum Ende der Woche zu rechnen denn die meisten globalen Handelsplätze sind am Karfreitag geschlossen was zu illiquiden Bedingungen am Markt führt. EUR/USD Europa läuft in eine dritte Covid-Welle und die restriktiven Maßnahmen werden erweitert, somit ist aktuell mit keiner Stärke im Euro zu rechnen und das Paar wird wohl weiterhin unter Druck bleiben. Eurobullen, welche auf kurzfristige Rücksetzer lauern, werden auf Kursausbrüche oberhalb von 1.1830 Acht geben mit einem höheren Ziel bei rund 1.1870. Fällt der Euro hingegen unter 1.1730, so lägen tiefere Ziele bei 1.17 und 1.1630. Da sich die EU-Wirtschaft womöglich langsamer und weniger stark von der Pandemie erholen wird als andere Länder, so wird der Euro weiterhin schwächeln gegenüber anderen Währungen. GBP/USD: Das Britische Pfund handelte zwar letzten Freitag höher gegenüber dem U.S. Dollar, jedoch könnten Bären die Kontrolle zurückgewinnen, sofern die Kurs Zone um 1.3880-1.39 nach oben ungebrochen bleibt. Die bullische Dynamik scheint aber in der letzten Zeit nachzulassen, daher könnten wir jetzt eine Phase der Konsolidierung zu sehen bekommen. Wir wünschen gute Trades! Der Inhalt des Beitrags spiegelt die persönliche Meinung des Autors wider. Dieser übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus. Dieser Beitrag stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.



