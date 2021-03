SEHR, SEHR GUT! Die Start-up Marke DENTAL DELIGHT fährt nach dem Testsieg bei Stiftung Warentest auch Topresultat SEHR GUT bei Öko-Test ein! (FOTO)

Bad Homburg vor der Höhe (ots) - Öko-Test hat in der aktuellen Ausgabe (04/2021)

Zahnpasten unter die Lupe genommen. Der Zahnpasta Dental Delight Berry Blast des

rasant wachsenden Start-ups Friends of Dents wurde dabei das Prädikat SEHR GUT

verliehen. Bereits im Oktober 2020 überzeugte die Zahnpasta Dental Delight Polar

Punch mit dem Testsieg bei Stiftung Warentest mit der Bestnote SEHR GUT (Note

1,2).



Unter den 68 von Öko-Test getesteten Zahnpasten besticht die fruchtig-frische

Zahnpasta Berry Blast insbesondere durch ihre unbedenklichen Inhaltsstoffe. Denn

das Produkt verzichtet sowohl auf Natriumlaurylsulfat (SLS) als auch auf

PEG-Verbindungen und synthetische Polymere. Aus diesem Grund wird die Zahnpasta

aus dem Hause Dental Delight von Öko-Test als frei von bedenklichen und

umstrittenen Inhaltsstoffen eingestuft und mit Blick auf ihre Zusammensetzung

als SEHR GUT bewertet.





Die leckeren Zahnpasten von Dental Delight sind dank abwechslungsreichenGeschmacksrichtungen bestens geeignet, um aus der monotonen Zahnputzroutine mitgewöhnlichen Minzzahnpasten auszubrechen. So bietet das aufstrebende Start-upaus Bad Homburg neben den ausgezeichneten Topprodukten weitereGeschmacksvarianten mit ähnlicher Formulierung an. Die Zahnpasten Sunny Splash(Grapefruit-Minze), Bahama Breeze (Kokos-Ananas), Shimmery Shine (Minz-Lakritzmit Aktivkohle) und Koala Kiss (Eukalyptus) sind ebenfalls Made in Germany,vegan, cruelty free und ohne Mikroplastik, Palmöl und Natriumlaurylsulfat (SLS).Zudem sind alle Produkte von Dental Delight als klimaneutral zertifiziert; dasim Produktionsprozess verursachte CO2 wird durch ein Klimaschutzprojekt zu 100%kompensiert. Das ist gut für die Zähne und den Planeten. So macht dasZähneputzen gleich in mehrfacher Hinsicht gute Laune.Über Dental Delight:Die Firma Friends of Dents GmbH tritt mit ihrer Marke Dental Delight für mehrFreude beim Zähneputzen ein. Seit der Gründung 2018 entwickelt das Friends-Teamhocheffektive Fluorid-Zahnpasten mit einzigartigen Geschmacksrichtungen. Dabeigreift das Gründerteam auf über 30 Jahre Industrieexpertise im BereichZahnpflege und Konsumgüter zurück. Die Produkte erhalten Sie bei tegut, hit,globus, famila, combi, dm, Amazon, in ausgewählten EDEKA und budni Märkten, beiBIPA und Merkur in Österreich sowie direkt beim Hersteller untershop.dentaldelight.de.Mehr Details finden Sie unter http://www.dentaldelight.de/presse oder beiinstagram @dental.delight . Fragen beantwortet Ihnen gerne der Gründer ChristophSchwerdtle unter +49 (0)176 61416547 oder via E-Mail (mailto:christoph.schwerdtle@dentaldelight.de ).Dental Delight Polar Punch Zahnpasta, 75ml, UVP 1.99 EUR - TESTSIEGER StiftungWarentestDental Delight Berry Blast Zahnpasta, 75ml, UVP 1.99 EUR - Öko-Test SEHR GUTDental Delight Shimmery Shine Zahnpasta, 75ml, UVP 1.99 EURDental Delight Sunny Splash Zahnpasta, 75ml, UVP 1.99 EURDental Delight Bahama Breeze Zahnpasta, 75ml, UVP 1.99 EURDental Delight Koala Kiss Zahnpasta, 75ml, UVP 1.99 EURDental Delight Beautiful Bamboo Handzahnbürste Blau, UVP 1.99 EURDental Delight Beautiful Bamboo Handzahnbürste Pink, UVP 1.99 EURDental Delight Beautiful Bamboo Handzahnbürste Schwarz, UVP 1.99 EURDental Delight Beautiful Bamboo Handzahnbürste Weiß, UVP 1.99 EURPressekontakt:FRIENDS OF DENTS GmbHKaiser-Friedrich-Promenade 2861348 Bad Homburg v.d.H.Festnetz: +49 6172 898 36 0Fax: +49 6172 898 36 29mailto:info@dentaldelight.dehttp://www.dentaldelight.deinsta: dental.delightWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148559/4875956OTS: FRIENDS OF DENTS GMBH