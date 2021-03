Mit PAYBACK GO jetzt immer und überall beim Lieblingspartner "einchecken" (FOTO)

München (ots) - PAYBACK hat nun in seiner App den beliebten und bereits

ausgezeichneten Service PAYBACK GO erweitert: Ab sofort können App-Nutzer in

Deutschland nicht nur in der Nähe von Partnerfilialen, sondern jederzeit - egal,

ob zuhause oder unterwegs - bei ihren Lieblingspartnern "einchecken" und sich

dadurch mit noch mehr Angeboten und Coupons belohnen. Dabei ändern sich die

Inhalte und Farben der PAYBACK App jeweils in die des gewählten Partners. "Mit

dieser Weiterentwicklung geben wir unseren mehr als 10 Millionen App-Kunden in

Deutschland nicht nur zusätzliche Orientierung, sondern die Möglichkeit, noch

schneller und einfacher zu sparen. Denn wir bieten auf den Partnerseiten

zusätzliche Punktevervielfachungs-Coupons, Angebote, Services sowie exklusive

Informationen der Partner an, um das Einkaufserlebnis deutlich zu vereinfachen",

so Mark Engelfried, Leiter des PAYBACK GO Teams.



Als Brückenbauer für den stationären Handel hin zur Digitalisierung habe PAYBACK

damit einen Meilenstein in der nahtlosen Nutzung vieler relevanter Angebote

gesetzt. "Wir sind stolz darauf, unser Multipartner-Programm mit dem

ursprünglichen Motto "Eine Karte - viele Partner" immer mehr in das digitale

bzw. mobile "Eine App - viele Partner" zu verwandeln", so Engelfried. PAYBACK GO

funktioniert deutschlandweit bei Partnern wie Alnatura, Apollo Optik, Aral,

Burger King, dm-drogerie markt, Fressnapf, REWE, PENNY, Thalia und vielen mehr.

Durch die Freigabe des Standortes in der PAYBACK App können Kunden auch

weiterhin zusätzliche Vor-Ort-Vorteile genießen und sich zum Beispiel Partner in

der Nähe anzeigen lassen sowie Erinnerungen an aktuelle Partner-Coupons vor Ort

via Push- Mitteilung erhalten.







PAYBACK GO wurde 2020 vom internationalen "Loyalty Magazine" als Sieger in der Kategorie "Best Loyalty Industry Innovation" gekürt. Ausgezeichnet wurden innovative Lösungen, die als führend in der Branche angesehen werden. Über 31 Millionen Kunden in Deutschland nutzen PAYBACK, mehr als 10 Millionen Kunden punkten schon mobil mit der App. Sie wurde vielfach ausgezeichnet und zählt unter anderem zu einer der Top 3 Alltags-Apps.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland und ist mit wetter.com und eBay Kleinanzeigen laut BILD (Studie August 2020) eine der "Top 3 Alltags-Apps".