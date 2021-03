Berlin (ots) - Vergleichstest von DECT-Telefonen - Markenqualität aus dem Hause

AVM



Das FRITZ!Fon C6 gewinnt den aktuellen Vergleichstest von DECT-Telefonen der

Stiftung Warentest mit dem Qualitätsurteil "gut". Dabei wurden 13 schnurlose

Telefone insgesamt geprüft, sieben davon, wie das FRITZ!Fon C6, zum Anschluss an

einen DECT-fähigen Router und sechs weitere mit eigener DECT-Station. Das

FRITZ!Fon C6 setzt sich dabei in den zentralen Kategorien "Telefonieren",

"Anrufbeantworter" und "Handhabung" gegen die Konkurrenz durch. Stiftung

Warentest kommt zum Gesamturteil: "Bestes Telefon zum Anschluss an einen

DECT-Router ist das AVM FRITZ!Fon C6" und verleiht ihm die Bestnote 1,9 ("gut")

im gesamten Panel. Der Bericht ist in der aktuellen "test"-Ausgabe (4/2021)

sowie online unter http://www.test.de/ verfügbar.



Das Allround-Talent für Zuhause







erzielt damit die Bestnote 1,9. So hebt Stiftung Warentest die rundum gute

Funktionalität und das Zusammenspiel mit den Routern der FRITZ!Box-Reihe hervor:

"Testsieger FRITZ!Fon C6 ist speziell auf den FRITZ!Box-Router abgestimmt. Es

bietet gute Sprachqualität in HD, die beste Freisprechfunktion und einen guten

Anrufbeantworter im Router." Dies ist dem gemeinsamen Betriebssystem FRITZ!OS zu

verdanken, das mit seiner nahtlosen Integration punktet: "FRITZ!Fon und

FRITZ!Box sind speziell aufeinander abgestimmt, das FRITZ!Fon steuert den

Anrufbeantworter in der FRITZ!Box über ein eigenes Menü". Mit der Headset-Buchse

hat ein zusätzliches Feature im Test überzeugt: "Ein weiterer Pluspunkt ist der

Anschluss für ein Headset, der freihändiges Telefonieren ermöglicht." Ab sofort

ist das weiße FRITZ!Fon C6 auch in einer weiteren Farbvariante als FRITZ!Fon C6

Black erhältlich. Mehr Informationen zum FRITZ!Fon erhalten Sie hier:

https://avm.de/produkte/fritzfon/



Zur vollständigen Presseinformation:



http://avm.de/pi-stiftung-warentest-fritzfon-c6-testsieg



Pressekontakt:



Doris Haar

AVM Kommunikation

Telefon 030 39976-242

mailto:presse@avm.de

http://twitter.com/avm_presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14784/4875990

OTS: AVM GmbH





