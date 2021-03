DANBURY/PULLACH (dpa-AFX) - Der weltgrößte Gasekonzern Linde ist gut durch die Corona-Pandemie gekommen und zeigt sich auch für 2021 optimistisch. Beim Gewinn will der Dax -Konzern erneut deutlich zulegen. Dabei setzt Linde vor allem auf gut laufende Geschäfte rund um das Gesundheitswesen, Elektronik und saubere Energie. Bei letzteren sieht das Unternehmen großes Potenzial im Geschäft mit so genanntem grünen Wasserstoff. Die gute Geschäftsentwicklung und die Hoffnung auf mehr spiegelt sich auch im Aktienkurs wider - die Aktie erklimmt ein Rekordhoch nach dem anderen. Die wichtigsten Punkte für den Konzern, was Experten sagen und wie es für die Aktie läuft.

DAS IST LOS BEI LINDE: