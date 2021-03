Die TUI Aktie versucht einen neuen Anlauf auf den Trendwechsel nach oben. Aktuelle Indikationen für den volatilen Reise-Titel liegen um 4,17/4,20 Euro, nachdem es am Freitag bei 4,13 Euro aus dem Handel ging. Im Chart der TUI Aktie deutet sich zwar nach den jüngsten deutlichen Verlusten, die am Bewegungshoch bei 5,47 Euro ihren Startpunkt haben, im charttechnischen Supportbereich um die Kernzone bei 4,08 Euro eine Stabilisierung an. ...