Aktueller Kurs 0,45 CAD, fairer Wert bei 0,90 CAD - die Analysten von Fundamental Research raten zum "Kauf".

Pure Extracts ist eine in British Columbia ansässige, lizenziert Cannabisextraktionsgesellschaft, die Ende November 2020 an die Börse ging. Wie Fundamental Research weiter berichtet, verfügt das Unternehmen über eine Anlage mit einer Fläche von 10.000 Quadratfuß, die für das so genannte White Labeling und die Auftragsverarbeitung hochreiner Extrakte verwendet werde, aber auch, um die eigenen, vor der Einführung stehenden Produkte wie Pure Pulls, Pure Chews und Pure Oils herzustellen.

Laut Fundamental verfügt das Unternehmen über eine Vertriebsvereinbarung mit der bösennotierten Canada House Wellness Group und hat die Zulassung von mehr als 20 verschiedenen Produkten (SKUs) bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada beantragt. Darüber hinaus, so die Experten weiter, habe Pure Extracts diesen Monat bereits die ersten Öle an eine deutsche Pharmagesellschaft verkauft, wozu allerdings keine Details veröffentlicht worden seien.

Darüber hinaus, erläutern die Analysten weiter, expandiert die Gesellschaft auch in den Bereich der funktionalen Pilze (Pure Mushrooms). Diese will man als Wellness-Produkt an die Endkunden verkaufen, während später psychedelische „Mushroom“-Produkte an Pharmafirmen für deren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten veräußert werden sollen.

Dafür baue Pure Extracts die entsprechende Extraktionsanlage aus und habe auch bereits bei Health Canada eine so genannte Dealer’s Licence beantragt, die legalen Zugriff auf psychedelische Wirkstoffe erlaubt. Ersten diesen Monat, so Fundamental weiter, habe das Unternehmen funktionale Pilze bezogen, da man mit dem Verkaufsbeginn im April rechne.

Die Analysten weisen zudem darauf hin, dass Pure Extracts nach einer vor Kurzem abgeschlossenen Finanzierung in Höhe von 8,5 Mio. Dollar über gut gefüllte Kassen verfüge. Das Unternehmen arbeite laut Prohibition Partners in einem Markt (Cannabisöl und Edibles), der bis 2025 1,4 Mrd. Dollar (nach 641 Mio. Dollar 2020) am kanadischen Cannabismarkt von 3,25 Mrd. Dollar (1,8 Mrd. Dollar 2020) ausmachen wird.

Angesichts dessen, dass die Produktionsanlage des Unternehmen bereits errichtet und lizenziert man lokale Vertriebsvereinbarungen sowie erste Lieferungen international vorweisen könne, glaubt Fundamental Research, dass Pure Extracts über großes Wachstumspotenzial in der Cannabis 2.0-Branche und dem im Entstehen begriffenen Segment für medizinisches Cannabis der Pharmaindustrie verfügt.

Angesichts dessen bewerten die Analysten die Aktien als „Kauf“ und sehen den fairen Wert bei 0,90 CAD (aktueller Kurs 0,45 CAD). Sie weisen aber auch auf verschiedene Risiken wie z.B. Schwierigkeiten bei Genehmigungen oder dass es keine Garantie gebe, dass die Gesellschaft in ihren Märkten konkurrenzfähig bleiben wird etc. etc.

