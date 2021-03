Düsseldorf (ots) - - Studie von McKinsey und EuroCommerce: Deutscher

- 58% der deutschen Verbraucher wollen 2021 mehr gesunde, regionale odernachhaltige Lebensmittel kaufen, 25% wollen dabei gleichzeitig mehr aufs GeldachtenDie Corona-Pandemie hat dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel im letzten JahrUmsatzsteigerungen von 12.6% beschert, ihn aber auch vor große Herausforderungengestellt. Je strenger die Lockdown-Regelungen wurden, desto mehr passten dieVerbraucherinnen und Verbraucher ihr Einkaufsverhalten an und wollen neueVerhaltensweisen beibehalten. Im Vergleich zu 2020 wollen 41% der Befragten inDeutschland mehr auf gesunde Lebensmittel achten, im europäischen Durchschnittsind es nur 34%. 33% der Deutschen wollen beim Lebensmitteleinkauf im Vergleichzum letzten Jahr mehr sparen, damit liegen die Deutschen unter dem europäischenDurchschnitt von 37%. 25% der deutschen Verbraucher wollen beides: gesünder,regional oder nachhaltiger einkaufen und gleichzeitig Geld sparen. Das sindzentrale Ergebnisse des Reports "Disruption and Uncertainty - State of GroceryRetail 2021" von McKinsey & Company und EuroCommerce. Für die europaweite Studiehaben die Unternehmensberatung und der Verband im Januar 10.000 Konsumentinnenund Konsumenten in zehn Ländern (Deutschland, Schweiz, Großbritannien, Spanien,Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Russland und Schweden) sowie 48 CEOsdes europäischen Lebensmitteleinzelhandels befragt. Die Studie beleuchtet dieEntwicklung der Industrie im Pandemie-Jahr 2020 und analysiert, welchelangfristigen Folgen das veränderte Verbraucherverhalten auf die Zukunft desLebensmitteleinzelhandels haben wird.Zentrale Themen der Befragung: Wie werden die Verbraucher in den kommendenJahren ihre Lebensmittel einkaufen? Wofür sind sie bereit Geld auszugeben?Welche Kanäle werden sie nutzen? "Wir sehen sowohl in den rapiden Veränderungendes Konsumentenverhaltens als auch in den Reaktionen der Branche darauf einneues Level an Disruption. Und wir haben keinen Grund anzunehmen, dass sich dasin naher Zukunft abkühlen wird", sagt Tobias Wachinger, Seniorpartner beiMcKinsey & Company. Der Studie zufolge zeichnen sich im Wesentlichen vier großeTrends ab, die den Lebensmitteleinzelhandel in den kommenden Jahren maßgeblichbeeinflussen werden: mehr Bewusstsein für Lifestyle und Preis, der weitereSiegeszug des Online-Shoppings sowie die absehbare Öffnung der