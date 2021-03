Die vorausgegangene und abwärts gerichtete Trendbewegung reichte bis Anfang 2018 zurück. Erst im Schlussquartal 2020 konnte nach einem coronabedingten Verlaufstief bei 114,04 US-Dollar ein Sprung über den Abwärtstrend sowie die entscheidende Kursmarke von 170,00 US-Dollar vollzogen und damit ein Trendwechsel herbeigeführt werden. Allerdings begrenzte ein nicht unerheblicher Horizontalwiderstand bestehend aus den Jahreshochs aus 2016 um 182,27 US-Dollar das Kurspotenzial. Diese Hürde konnte jedoch vor wenigen Wochen gesprengt werden und gab der 3M-Aktie das volle Kurspotenzial frei.

Rallye voll im Gange

Die letzten Wochen waren von deutlichen Gewinnen geprägt, die nächste Anlaufstelle bei 3M wird das Niveau um 200,00 US-Dollar sein, darüber könnte das Papier sogar in den Bereich von 217,87 US-Dollar weiter vordringen. Wer möchte, kann sich beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA55B4 hieran überproportional engagieren. Spätestens an dieser Stelle sollte jedoch eine anschließende Pullbackbewegung auf der Unterseite eingeplant werden. Ein Kursrutsch unter 180,00 US-Dollar sollte jedoch mit äußerster Vorsicht genossen werden, in diesem Szenario könnte es durchaus noch einmal zu einem Test das EMA 200 bei 174,67 US-Dollar kommen. Spätestens am seit letztem Jahr bestehenden Aufwärtstrend um 171,00 US-Dollar sollte jedoch wieder ein Trendwechsel einsetzen.