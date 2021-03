HSBC stuft KONE CORPORATION auf 'Buy'

Analysierendes Institut: HSBC

Analyst: Puneet Garg

Analysiertes Unternehmen: KONE CORPORATION

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Kone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 71 auf 79 Euro angehoben. Die großen Aufzughersteller dürften aus eigener Kraft stärker wachsen, schrieb Analyst Puneet Garg in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Hierzu trügen der Wohnungsbau einerseits und das Wartungsgeschäft andererseits bei. Chancen biete die zunehmende Digitalisierung auch auf diesem Gebiet./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2021 / 16:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.