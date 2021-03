N.Y./München (ots) - Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M),

eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen, gibt den Startschuss für die

neue Praxisgruppe Environmental, Social and Governance (ESG) Services. Managing

Director Julie Hertzberg

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/julie-hertzberg) übernimmt die

Leitung der A&M-Division und baut damit ihre Position innerhalb des Unternehmens

weiter aus.



Die ESG-Services-Gruppe hilft weltweit Private-Equity-Firmen,

Portfoliounternehmen, Firmenkunden und Organisationen aus verschiedenen Branchen

bei der Umsetzung von ESG-Kriterien. Dies umfasst auch die Verbesserung von

ESG-Ratings, die verstärkt in den Fokus von Unternehmen rücken. Hier werden

Umwelt und sozialen Faktoren sowie gute Unternehmensführung bewertet. In der

neuen Praxis arbeiten Teams aus der ganzen Welt zusammen, um mithilfe von

ESG-Bewertungen einen Mehrwert für Unternehmen zu schaffen.







Action, Results' Credos", sagt Tony Alvarez II

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/tony-alvarez-ii) , CEO und

Mitbegründer von Alvarez & Marsal. "Dies geht Hand in Hand mit dem Turnaround-,

Transaktions- und Transformations-Know-how, für das A&M bekannt ist. Julie

Hertzberg überzeugt durch ihre Führungsqualitäten auch auf Vorstandsebene. Mit

ihr als Leiterin der neuen Gruppe geben wir unseren Kunden praktische Lösungen

an die Hand, um gemeinsam Herausforderungen zu meistern."



Neben Frau Hertzberg werden Rich Goode

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/rich-goode) und Vic Svec

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/vic-svec) als Managing Director in

der ESG-Services-Praxis von A&M tätig sein.



Langjährige ESG-Erfahrung aus verschiedenen Branchen



Rich Goode war zuvor als Managing Director bei EY im Bereich Klimawandel und

Nachhaltigkeitsservices tätig. Dort entwickelte er ESG-Programme für

Großunternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Pharma,

Finanzdienstleistungen und Industrie. Zuvor war er Global Head of Sustainability

bei Alcatel-Lucent. Er positionierte das Unternehmen im CDP Leadership und

Organization wurde das Programm als eines der fünf besten zur Bilanzierung von

Treibhausgasen (GHG) ausgezeichnet.



Vic Svec verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen ESG, Investor

Relations und Unternehmenskommunikation bei mehreren Fortune 500-Unternehmen.

Zuvor war er als Senior Vice President of Global Investor and Corporate

Relations bei Peabody Energy tätig, das vom Institutional Investor Magazine als Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Kunden zu helfen, ihre ESG-Ratings zu verbessern, ist Teil unseres 'Leadership,Action, Results' Credos", sagt Tony Alvarez II(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/tony-alvarez-ii) , CEO undMitbegründer von Alvarez & Marsal. "Dies geht Hand in Hand mit dem Turnaround-,Transaktions- und Transformations-Know-how, für das A&M bekannt ist. JulieHertzberg überzeugt durch ihre Führungsqualitäten auch auf Vorstandsebene. Mitihr als Leiterin der neuen Gruppe geben wir unseren Kunden praktische Lösungenan die Hand, um gemeinsam Herausforderungen zu meistern."Neben Frau Hertzberg werden Rich Goode(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/rich-goode) und Vic Svec(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/vic-svec) als Managing Director inder ESG-Services-Praxis von A&M tätig sein.Langjährige ESG-Erfahrung aus verschiedenen BranchenRich Goode war zuvor als Managing Director bei EY im Bereich Klimawandel undNachhaltigkeitsservices tätig. Dort entwickelte er ESG-Programme fürGroßunternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Pharma,Finanzdienstleistungen und Industrie. Zuvor war er Global Head of Sustainabilitybei Alcatel-Lucent. Er positionierte das Unternehmen im CDP Leadership und Dow Jones Jones Sustainability Index. Im Global 800 Report der Environmental InvestmentOrganization wurde das Programm als eines der fünf besten zur Bilanzierung vonTreibhausgasen (GHG) ausgezeichnet.Vic Svec verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen ESG, InvestorRelations und Unternehmenskommunikation bei mehreren Fortune 500-Unternehmen.Zuvor war er als Senior Vice President of Global Investor and CorporateRelations bei Peabody Energy tätig, das vom Institutional Investor Magazine als