Frankfurt am Main (ots) - Als Ergänzung zum klassischen Sparen erleichtert dieING das Wertpapiersparen für ihre Kundinnen und Kunden in Deutschland. Hierfürbietet die ING ab 1. April 2021 sämtliche ihrer mehr als 800 ETF-Sparplänedauerhaft ohne Ausführungsgebühren an. Die ETFs kommen zum Großteil von denAnbietern iShares, Lyxor und Xtrackers. Zusammen mit dem kostenlosen INGDirekt-Depot und der Möglichkeit, bereits ab 1 Euro Sparrate inWertpapier-Sparpläne zu investieren, ist das ING Wertpapier-Sparplanangeboteinmalig im deutschen Markt. Zu Wertpapier-Sparplänen zählen Aktien-, ETF-,Fonds- sowie Zertifikate-Sparpläne."Die ING ist in Deutschland mit ihrem Tagesgeldangebot als Sparbank großgeworden. Nun wollen wir die Bank mit dem besten Wertpapier-Sparplanangebot seinund den Einstieg in das kostengünstige, regelmäßige und breit gestreuteInvestieren in Wertpapiere erleichtern", so Thomas Dwornitzak, Leiter Sparen &Anlegen bei der ING Deutschland.https://www.ing.de/ueber-uns/wissenswert/sparplaene/ (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ing.de%2Fueber-uns%2Fwissenswert%2Fsparplaene%2F&data=04%7C01%7CAlexander.Baumgart%40ing.de%7Cfc13cfb24f8d4d97a96f08d8f27f5be9%7C587b6ea13db94fe1a9d785d4c64ce5cc%7C0%7C1%7C637525976121025628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Abzml72V%2BdmstSNh0KstaBOWwOIzU2gRVqcjPBcD3tw%3D&reserved=0)Pressekontakt:ING DeutschlandAlexander BaumgartTel.: +49 (0) 151 16122786E-Mail: mailto:alexander.baumgart@ing.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59133/4876100OTS: ING Deutschland