New Jersey, USA (ots) - Grâce à l'internet, tout le monde peut trouver beaucoup

de choses en peu de temps au moyen d'un ordinateur et grâce aux technologies

numériques d'aujourd'hui. L'internet simplifie la vie, mais il recèle également

des dangers liés aux personnes qui l'utilisent à des fins douteuses, ce qui

n'est certainement pas ce que les inventeurs de l'internet, Robert "Bob" Elliot

Kahn et Vint Cerf, auraient voulu.



Rainer von Holst - alias Jan Faber - a porté préjudice à des milliers

d'investisseurs dans le monde entier et, avec son service en ligne

"Gerlachreport.com" ( https://de.wikipedia.org/wiki/Gerlachreport.com ) ainsi

qu'avec les sociétés "Wurst Welten AG" et "Welten AG", a escroqué des gens de

intéressant : "Selon le tribunal régional d'Augsbourg, il existe une demande

d'extradition de l'Allemagne pour le requin de l'investissement Rainer von

Holst, qui a fui aux États-Unis".



Depuis 2015, le mondialement recherché Rainer von Holst est "en mouvement" sur

Internet et revendique sur sa "masse salariale" de nombreux journalistes qu'il a

achetés, parce que ceux-ci ont à travers les temps économiquement

catastrophiques pour la presse écrite, plus de travail, mais sont bien formés et

donc écrivent tout ce qu'il demande. Il aurait également des journalistes des

grands médias économiques "dans sa poche".



L'un des "journalistes", qui doit figurer sur la liste des salaires de Rainer

von Holst, viendrait de la République fédérale d'Allemagne, il serait "l'arme à

tout faire" de Rainer von Holst, son nom serait Jakob B. et il écrirait pour un

grand journal économique allemand, avec lequel lui, Rainer von Holst, "peut

achever médiatiquement tous ceux qui ne lui paient pas d'argent", de sorte qu'au

moins les "informations" du réseau de Rainer von Holst soient maintenues.



Dans ce contexte, des enquêtes approfondies sont actuellement en cours contre

Jakob B. par le ministère public, l'accusation étant : "extorsion dans plusieurs

cas", "menace de mort", "manipulation des marchés financiers", "incitation à la

manipulation des médias" et "blanchiment d'argent".



Il devrait être intéressant pour la justice de savoir pourquoi Jakob B. écrit

des articles dans un grand journal économique allemand, mais "oublie" de parler

de la société de boîtes aux lettres "Osint Group", alors qu'il dispose

manifestement d'informations sur son "existence" douteuse et son manque

d'accréditation en tant qu'auditeur américain reconnu ?



Plus une entreprise, son produit ou l'entrepreneur lui-même sont grands et



