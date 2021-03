New Jersey, USA (ots) - Grazie a Internet, chiunque può scoprire molto in poco

tempo per mezzo di un computer e grazie alle tecnologie digitali di oggi.

Internet semplifica la vita, ma contiene anche pericoli da parte di persone che

usano Internet per scopi discutibili, che non è certamente quello che gli

inventori di Internet, Robert "Bob" Elliot Kahn e Vint Cerf avrebbero voluto.



Rainer von Holst - alias Jan Faber - ha danneggiato migliaia di investitori in

tutto il mondo e con il suo servizio online "Gerlachreport.com" (

https://de.wikipedia.org/wiki/Gerlachreport.com ) così come con la "Wurst Welten

AG" e la "Welten AG", ha truffato la gente dei loro soldi.







Warentest: "Secondo il tribunale regionale di Augsburg, c'è una richiesta di

estradizione dalla Germania per lo squalo degli investimenti Rainer von Holst,

fuggito negli USA".



Dal 2015, il ricercato mondiale Rainer von Holst è "in movimento" su Internet e

sostiene che sul suo "libro paga" ci sono molti giornalisti che ha comprato,

perché questi hanno attraverso i tempi economicamente catastrofici per la

stampa, non hanno più lavoro, ma sono ben formati e quindi scrivono tutto ciò

che lui richiede. Avrebbe anche giornalisti dei principali media economici "in

tasca".



Uno dei "giornalisti", che sarà sulla cosiddetta lista dei salari di Rainer von

Holst, verrebbe dalla Repubblica Federale di Germania, sarebbe l'"arma multiuso"

di Rainer von Holst, il suo nome sarebbe Jakob B. e scriverebbe per un grande

giornale economico tedesco, con esso lui, Rainer von Holst, "può finire tutti

mediaticamente, che non lo paga", così almeno si "informa" dalla rete di Rainer

von Holst mantenere.



In questo contesto, indagini estese sono attualmente in corso contro Jakob B. da

parte della procura, l'accusa è: "estorsione in diversi casi", "minaccia di

morte", "manipolazione del mercato finanziario", "incitamento alla manipolazione

dei media" e "riciclaggio di denaro".



Dovrebbe essere interessante per la magistratura il motivo per cui Jakob B.

scrive articoli in un importante giornale economico tedesco, ma "dimentica" di

riferire sulla società "Osint Group", anche se dimostra di avere informazioni

sulla sua discutibile "esistenza" e mancanza di accreditamento come revisore

riconosciuto negli Stati Uniti?



Più grande e più conosciuto è un'azienda, il suo prodotto o anche l'imprenditore

stesso, più interessante sembra essere per le macchinazioni criminali di Rainer

von Holst e dei suoi complici. Il fatto che von Holst abbia ingannato la Seite 2 ► Seite 1 von 2



In questo contesto, è interessante un articolo del 27 aprile-2020 della StiftungWarentest: "Secondo il tribunale regionale di Augsburg, c'è una richiesta diestradizione dalla Germania per lo squalo degli investimenti Rainer von Holst,fuggito negli USA".Dal 2015, il ricercato mondiale Rainer von Holst è "in movimento" su Internet esostiene che sul suo "libro paga" ci sono molti giornalisti che ha comprato,perché questi hanno attraverso i tempi economicamente catastrofici per lastampa, non hanno più lavoro, ma sono ben formati e quindi scrivono tutto ciòche lui richiede. Avrebbe anche giornalisti dei principali media economici "intasca".Uno dei "giornalisti", che sarà sulla cosiddetta lista dei salari di Rainer vonHolst, verrebbe dalla Repubblica Federale di Germania, sarebbe l'"arma multiuso"di Rainer von Holst, il suo nome sarebbe Jakob B. e scriverebbe per un grandegiornale economico tedesco, con esso lui, Rainer von Holst, "può finire tuttimediaticamente, che non lo paga", così almeno si "informa" dalla rete di Rainervon Holst mantenere.In questo contesto, indagini estese sono attualmente in corso contro Jakob B. daparte della procura, l'accusa è: "estorsione in diversi casi", "minaccia dimorte", "manipolazione del mercato finanziario", "incitamento alla manipolazionedei media" e "riciclaggio di denaro".Dovrebbe essere interessante per la magistratura il motivo per cui Jakob B.scrive articoli in un importante giornale economico tedesco, ma "dimentica" diriferire sulla società "Osint Group", anche se dimostra di avere informazionisulla sua discutibile "esistenza" e mancanza di accreditamento come revisorericonosciuto negli Stati Uniti?Più grande e più conosciuto è un'azienda, il suo prodotto o anche l'imprenditorestesso, più interessante sembra essere per le macchinazioni criminali di Rainervon Holst e dei suoi complici. Il fatto che von Holst abbia ingannato la