Von va-Q-tec kommen heute die Zahlen für das Jahr 2020 und eine Prognose für 2021. Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen aus Würzburg damit, unter anderem stark vom Transportgeschäft mit COVID-19 Impfstoffen profitieren zu können. Die Umsatzentwicklung hänge davon ab, „wann und in welchem Umfang Produktionsniveaus für CoVid-19-Impfstoffe hochgefahren werden”, so va-Q-tec am Montag. Für 2021 erwartet man einen Umsatz von ...