DAS Environmental Expert GmbH errichtet Abwasserreinigungsanlage für DSM Nutritional Products AG / Moving Bed Biofilm Reactor zur nachhaltigen Abwasserreinigung für die Lebensmittelindustrie

Dresden (ots) - Steigende Produktionskapazitäten haben die bestehendeAbwasserreinigungsanlage des Chemieunternehmens DSM Nutritional Products in derSchweiz an ihre Grenzen gebracht. Abwassereigenschaften der chemischen Industriemit strengen Vorschriften der Getränke- und Lebensmittelindustrie - die Expertender deutschen Umwelttechnik der DAS Environmental Expert GmbH (DAS EE) haben dieHerausforderung gemeistert und eine zweistufige MBBR-Anlage installiert.Am Standort betreibt DSM die weltweit größte Produktionsanlage für Vitamin E.Darüber hinaus werden in der Anlage Pharmazeutika, Substanzen für dieKosmetikindustrie, Nahrungsergänzungsmittel und Zusatzstoffe wie Vitamine,Carotinoide und Folsäure hergestellt. Das Know-how der DresdnerUmwelttechnologen war nicht nur bei der Bewältigung der erhöhten Menge, sondernauch bei der Reinigung des Abwassers gefragt. "Die Abwassereigenschaftenentsprechen denen der chemischen Industrie - die einzuhaltenden Vorschriftensind aber ähnlich wie in der Getränke- und Lebensmittelindustrie. Diese strengenGrenzwerte müssen auch nach der Produktionserweiterung zuverlässig eingehaltenwerden", berichtet Karl Rüdiger, Projektleiter bei DAS EE.Zunächst war ein temporärer Anbau an die bestehende Kläranlage geplant, da mitder Produktionserweiterung am Standort auch eine Erhöhung der hydraulischenBelastung einherging. DAS EE entschied sich für eine zweistufige MBBR-Anlage(Moving Bed Biofilm Reactor), um die Abwasserreinigung schnell an die geplanteProduktionserhöhung anzupassen. Heute wird die Anlage unterProduktionsbedingungen in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. DAS EEunterstützt DSM bei der Überwachung. Eine Online-Fernwartung sorgt für einenkontinuierlichen kostensparenden Service.