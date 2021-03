Vor der Durchführung von Live-Pilot-Transaktionen für ausgewählte Kohlenwasserstoffproduzenten und -käufer, die für Ende des zweiten Quartals 2021 angepeilt werden, nutzt das Unternehmen seine soliden Fortschritte bei der Lösungsentwicklung für Live-Markttests mit führenden Beratern und potenziellen Anwendern. Um ein intensives Testen der Platform durch alle Teilnehmer der Kohlenwasserstoff-Wertschöpfungskette zu gewährleisten, werden die Tests für Ölhandelsveteranen, Branchenexperten, unabhängige Produzenten, Einkäufer und Makler offen sein.

Die eingeschränkte Version der OilEx Platform beinhaltet fünf Kernfunktionen der Plattform:

- Käufer- und Produzentenprofile, die effektive Transaktionen auf Basis von Transparenz und Vertrauen unterstützen

- Effizienter Auflistungsprozess von Transaktionsangeboten von Käufern oder unabhängigen Produzenten, einschließlich umfassender Angebotsdaten

- Interaktive Karte, die eine visuelle Darstellung von Marktdaten ermöglicht, um die Entdeckung attraktiver Transaktionsmöglichkeiten zu unterstützen

- Sicherer, Ende-zu-Ende-verschlüsselter Kommunikationskanal zwischen potenziellen Käufern und Verkäufern zur Unterstützung von Transaktionsverhandlungen

- Solide Funktion für den Austausch und die Speicherung von Dokumenten, um den aktuellen Papierweg für Transaktionen in einen strukturierten Dokumentenspeicher für Geschäfte umzuwandeln

Die Tests werden mit simulierten Daten durchgeführt, einschließlich Rohöltyp, Analyse, Förderkapazität, Preisindex und anderer Schlüsselvariablen, und mit Such- und Sortierfunktionen gekoppelt. Vertragsbedingungen und Live-Chat-Kommunikation werden Seite an Seite mit den ausgeführten Dokumenten für einen exakten und zeitnahen Transaktionskontext dargestellt. Diese Produktversion, die als Live-Lösung und Anwendung in einer Cloud-Umgebung eingesetzt wird, wird durch Branchenkritik und Analysen verfeinert, um die Effizienz und Integration der Plattformschnittstellen zu verbessern und eine intuitive Bedienbarkeit der bekannten Transaktionsanforderungen und -funktionen zu gewährleisten.