BERENBERG belässt FRAPORT AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: William Fitzalan Howard

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst William Fitzalan Howard und seine Kollegen untersuchten in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die aktuellen Trends in der Flug- und Logistikbranche angesichts der Pandemie. In den USA erhole sich der inländische Reiseverkehr, in Europa bleibe das Passagieraufkommen angesichts dort wieder erhöhter Infektionszahlen und andauernder Beschränkungen aber schwach./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2021 / 16:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.