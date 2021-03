Mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 535 Millionen US-Dollar innerhalb der ersten zwölf Monate zählt das LIVEKINDLY Collective zu den drei höchstfinanzierten und am schnellsten wachsenden Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel weltweit.

Das LIVEKINDLY Collective sammelt 335 Millionen US Dollar, um die Akzeptanz von pflanzlichen Lebensstil und Nachhaltigkeit im globalen Ernährungssystem zu beschleunigen (FOTO) New York / Berlin (ots) - Die Investitionsrunde fand unter der Leitung von The Rise Fund statt und wurde von Rabo Corporate Investments, S2G Ventures sowie bestehenden und neuen Investoren, welche die gleiche Mission verfolgen, unterstützt.

Das LIVEKINDLY Collective, ein Zusammenschluss von Traditions- und Start-up-Marken und auf dem Weg eines der weltweit größten Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel zu werden, gab heute eine erfolgreiche Kapitalerhöhung unter der Leitung von The Rise Fund bekannt, der globalen Impact-Investing-Plattform, die von TPG verwaltet wird. Neben Rabo Corporate Investments, dem Investmentarm der Rabobank, der auch in dieser Runde investierte, waren S2G Ventures sowie weitere bestehende und zusätzliche missionsorientierte Investoren beteiligt.



Die Investition schließt eine Wachstumsfinanzierungsrunde in Höhe von 335 Mio. US-Dollar ab, einschließlich umgewandelter 135 Mio. US-Dollar aus einer früheren Finanzierungsrunde, womit das Kollektiv in seinem ersten Jahr insgesamt 535 Mio. US-Dollar gesammelt hat. Mit dieser jüngsten Investition zählt das LIVKINDLEY Collective zu den drei höchstfinanzierten und am schnellsten wachsenden pflanzlichen Lebensmittelunternehmen weltweit.



"Unsere Mission ist es, pflanzenbasiertes Leben zur neuen Norm zu machen und ein gesünderes, nachhaltigeres globales Lebensmittelsystem durch unser internationales Portfolio zu schaffen, welches unterschiedliche, lokale Geschmäcker bedient", sagte David Knopf, CFO des LIVEKINDLY Collective. "Mit dem Abschluss dieser Finanzierungsrunde sind wir ideal positioniert, um unser Modell schnell zu skalieren und den globalen Wandel der Verbraucher hin zu gesunden, leckeren und nachhaltigen pflanzlichen Alternativen anzuführen."

Mit der Finanzierung wird die Expansion des Kollektivs in Wachstumsregionen wie die USA und China beschleunigt und Akquisitionen, wichtige Partnerschaften sowie Investitionen in pflanzenbasierte Innovationen gefördert.

"Wir bauen ein globales Pureplay im Bereich der pflanzlichen Alternativen auf, von denen wir glauben, dass sie die Zukunft der Ernährung sind", sagte Roger Lienhard, Gründer und Executive Chairman der Blue Horizon Group und Gründer des LIVEKINDLY Collective. "In nur einem Jahr haben wir eine beträchtliche Summe an Kapital gesammelt, was die Dringlichkeit unserer Mission und die enorme Investitionsmöglichkeit, die sie darstellt, beweisen. Wir glauben, dass die Dynamik hinter der pflanzenbasierten Lebensweise - sowohl auf dem privaten als auch auf dem öffentlichen Markt - weiter wachsen wird."