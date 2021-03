Smarter Rückspiegel für Ford-Nutzfahrzeuge verbessert Sicht auf rückwärtigen Straßenverkehr

Köln (ots) -



Der Innenspiegel mit Vollbildanzeige übermittelt Bilder einer Kamera, die sichan der Fahrzeugrückseite befindet, und verfügt über eine automatischeHelligkeitsregelung für stets optimale Display-Anzeige bei Tageslicht und in derNacht. Das System bietet ein doppelt so großes Sichtfeld wie ein konventionellerRückspiegel. Im normalen Spiegel-Modus kann der Fahrer, wie bei einemkonventionellen Innenspiegel, den Fahrzeuginnenraum, die Rücksitze und etwaigeInsassen sehen.Nachrüstlösung für Transit Custom (ab Baujahr 2012) und für Transit (ab 2014)Erhältlich ist der neue Innenspiegel mit Vollbildanzeige als Nachrüstlösung fürdie Kastenwagen-Varianten (mit fensterlosen Hecktüren) des Transit Custom(angesiedelt im 1-Tonnen-Nutzlastbereich) und des Transit (angesiedelt im2-Tonnen-Nutzlastbereich). Jeder Ford-Händler kann das System auf Kundenwunschbestellen und nachträglich einbauen. Kompatibel ist der smarte Spiegel fürTransit Custom-Modelle ab dem Baujahr 2012 beziehungsweise für Transit-Modelleab dem Baujahr 2014. Preis: ab 683 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer.Dies ist der Link auf ein entsprechendes YouTube-Video:https://youtu.be/mPGoEJ-TNZYGut fürs GeschäftBesonders für Fahrer im innerstädtischen Liefer- und Verteilerverkehr könnte derneue Rückspiegel einen spürbaren Vorteil darstellen, weil dort besonders vieleFahrräder, E-Scooter und Fußgänger unterwegs sind. Gemäß Erhebungen derEuropäischen Kommission sind allein im Jahr 2019 rund 70 Prozent dereuropaweiten Verkehrstoten bei Unfällen in urbanen Gebieten ums Leben gekommen1.Der neue Innenspiegel mit Vollbildanzeige könnte gewerblichen Kunden auchfinanziell zugutekommen, da sie den Bedarf an kostspieligen Unfallreparaturenpotenziell verringern können und möglicherweise zu niedrigerenVersicherungsprämien beitragen. Das System kann somit die Produktivität vonFord-Nutzfahrzeugen verbessern. Damit ergänzt der neue Rückspiegel die Vorzügevon FORDLiive - dieses umfassende Konzept zur Betriebszeit-Optimierung vonvernetzten Ford-Nutzfahrzeugen hat das Unternehmen jüngst der Öffentlichkeitvorgestellt."Den Fahrern von Nutzfahrzeugen eine optimale Sicht zu ermöglichen - vor allemin belebten städtischen Gebieten - erhöht ihr Sicherheitsgefühl und ist einwichtiger Beitrag, um die alltägliche Mobilität auch für andereVerkehrsteilnehmer sicherer zu machen", sagt Owen Gregory, Direktor, CommercialVehicle Aftersales, Ford of Europe.1 Daten der Europäischen Kommission (Juni 2020). Zu den gefährdetenVerkehrsteilnehmern gehören Fußgänger, Radfahrer und angetriebene Zweiräder.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518mailto:ihennen1@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/4876290OTS: Ford-Werke GmbH