Syntax auf der Hannover Messe Industrie 2021

Mit den Syntax i4 Solutions unterstützt Syntax Industrieunternehmen durchBeratung und Umsetzung der digitalen Transformation auf Basis von SAP-Lösungenin sämtlichen fertigungsrelevanten Bereichen - von der digitalen Liniensteuerungüber die Integration mit verknüpften ERP-Systemen bis hin zur Erhebung undAuswertung von Produktionsdaten über ein Industrial IoT(IIoT)-Netzwerk.Erweitert werden diese Services mit eigenen Dienstleistungen, die, im Rahmen vonApplication Management Services (AMS), bis hin zum professionellen Betrieb derSysteme reichen.Live-Vortrag mit Praxisbeispiel: Digital Manufacturing in der Public Cloud mitSAPSyntax-Experte Roman Freidel stellt in einem Live-Vortrag am 14. April von 09:30bis 09:55 Uhr anhand eines konkreten Projekts ein "Rezept" für eine Integrationvon S/4HANA und der SAP Digital Manufacturing Cloud in einer reinen PublicCloud-Umgebung vor.Individuelle Gesamtkonzepte dank eigener ServicesWie Syntax Unternehmen im Rahmen der Syntax i4 Solutions mit individuellenServices unterstützt, darüber können sich Interessenten über Videos und amvirtuellen Stand von Syntax(https://www.hannovermesse.de/aussteller/syntax-systems/W719491) im Austauschmit den zuständigen Themenexperten informieren:- SAP Digital Manufacturing Cloud (DMC): mehr Flexibilität und Dynamik in derFertigung dank eines MES-Betriebs in der Cloud.- Robotic Process Automation (RPA): redundante, zeitaufwendige Eingabeneffizienter per Bot erledigen.- Syntax IIoT-Portal: Zusammenführen und Auswerten verschiedener Maschinendatenauf einer Plattform.- Asset Management: vorausschauende Planung und Wartung dank SAP IntelligentAsset Management und digitalem Zwilling.- Analytics: mit SAP BI Produktionsdaten auswerten und zur Basis informierterEntscheidungen machen.- SAP für Manufacturing: maximale Effizienz durch ein harmonisches Miteinandervon MES und ERP.Pressekontakt:SYNTAXSophie WestphalLeiterin Marketing Europamailto:Sophie.Westphal@syntax.comFon +49 6201-80-86 09Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp MoritzKarlstraße 4280333 Münchenhttp://www.haffapartner.demailto:syntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0