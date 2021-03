Europa will schon bald massenweise Batteriezellen produzieren. Darauf haben sich Berlin, Paris und Brüssel geeinigt. Konkret peilen der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier, sein französischer Kollege Bruno Le Maire und EU-Kommissions-Vize Maros Sefcovic bis 2025 den Bau von Akkuzellen für sieben Millionen Elektroautos pro Jahr an. Bis 2030 soll dann der Anteil am Weltmarkt auf 30 Prozent steigen. Zur Erinnerung: Bislang werden in Europa noch fast gar keine Zellen industriell gefertigt.

Um das Thema zu pushen wurden bereits zwei grenzüberschreitende Förderprogramme aufgelegt. Diese sogenannten IPCEIs, die Abkürzung steht für Important Projects of Common European Interest, kommen auf öffentliche und private Mittel in Höhe von 20 Milliarden Euro. Allein in Deutschland soll das für Investitionen in Höhe von 13 Milliarden Euro sorgen.

Dass in Europa bei den Batteriefabriken jetzt mächtig aufs Gas gedrückt wird, liegt an der stark steigenden Nachfrage nach Elektroautos. In Deutschland, wo Stromer lange Zeit ein Nischendasein fristeten, kommen Autos mit Elektromotor bei den Neuzulassungen mittlerweile auf einen Marktanteil von 20 Prozent. Volkswagen hat im vergangenen Jahr weltweit bereits 230.000 vollelektrische Autos verkauft, obwohl der Konzern erst im September die Auslieferung des ID.3, des ersten originären Elektro-VWs, gestartet hat. In diesem Jahr peilt Volkswagen die Marke von 800.000 reinen Elektroautos an. Damit würden die Deutschen schon 2021 Tesla überholen.

VW klotzt bei Batteriefabriken

Angesichts dieser Entwicklungen will Volkswagen jetzt auch massiv in die Produktion von Batteriezellen einsteigen. Bislang war nur der Plan zum Bau von zwei Zell-Fabriken bekannt. Jetzt haben die Deutschen die Ziele auf sechs Gigafactories hochgeschraubt. Die geplante Produktions-Kapazität lag bisher bei 150 Gigawattstunden (GWh). Jetzt hat das Management die angestrebte Kapazität auf 240 GWh im Jahr 2030 hochgeschraubt. Zum Vergleich: Die Gigafactory von Tesla und Panasonic in Nevada, die bislang die weltweit größte Produktionsstätte für Batteriezellen ist, kommt auf eine Kapazität von circa 35 GWh. Aber auch die Amerikaner haben ehrgeizige Pläne. Die Fabrik, die derzeit am Rand von Berlin entsteht, soll auf eine Kapazität von bis zu 100 GWh kommen.