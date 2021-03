Erfolgreiche Bohrungen auf dem Shafag-Asiman-Feld (FOTO)

Baku (ots) - In einer Explorationsbohrung auf dem Shafag-Asiman-Block im

aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres wurden in einer Tiefe von 7189

Metern erste Gas-Kondensat-Vorkommen gefunden. Damit wurde die Erkundung und

Bohrung des Feldes erfolgreich abgeschlossen. Um das genaue Volumen der

Kohlenwasserstoffreserven zu bestimmen, werden die Projektbeteiligten einen

technischen Plan für die Bohrung einer zusätzlichen seitlichen Bohrung

ausarbeiten.



Die Explorationsarbeiten auf dem Shafag-Asiman-Block sind ein gemeinsames

Projekt von SOCAR und bp. Gemäß dem Production Sharing Agreement ist bp der

Betreiber der Explorationsbohrungen. Am 11. Januar 2020 begann die SOCAR-Tochter

Caspian Drilling Company's mit der Erkundungsbohrung auf dem 623 Meter tiefen

Meeresboden durch die Halbtaucher-Bohranlage Heydar Aliyev.





Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev sagte: "Die Geschichte derZusammenarbeit zwischen bp und SOCAR umfasst einen Zeitraum von etwa 30 Jahren.In dieser Zeit wurden viele Projekte von globaler Bedeutung durchgeführt. Dazugehören solche gemeinsamen Projekte wie die Entwicklung desAzeri-Chirag-Gunashli (ACG)-Blocks, die Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC)-Pipeline, dasShah Denis Feld, der Südliche Gaskorridor (SGC) und seine Elemente - die SCP-,TANAP- und TAP-Pipelines. Derzeit hat die Zusammenarbeit zwischen SOCAR und bpstrategische Bedeutung. bp ist der größte ausländische Investor in deraserbaidschanischen Öl- und Gasindustrie.Heute arbeiten wir gemeinsam mit unserem traditionellen Partner bp an mehrerenneuen Projekten. Eines dieser Projekte ist die Entwicklung desShafag-Asiman-Feldes, wo die erste Bohrung bereits mit guten Ergebnissenabgeschlossen wurde. Die Gas- und Kondensatreserven, die in einem neuenTiefseefeld im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres gefunden wurden,werden zum Wachstum unserer nachgewiesenen Kohlenwasserstoffreserven und damitzur Energiesicherheit unseres Landes und vieler anderer Länder beitragen. Unserenachgewiesenen Erdgasreserven leisten einen Beitrag zum Südlichen Gaskorridor,das abschliessende Glied - die TAP-Pipeline - wurde letztes Jahr fertiggestellt.Ich gratuliere dem aserbaidschanischen Volk, unseren Ölarbeitern, bp und SOCARzu diesem Erfolg.''Der Shafag-Asiman-Block liegt 125 Kilometer südöstlich von Baku. Er umfasst eineFläche von 1100 Quadratkilometern. Er befindet sich in einer Wassertiefe von650-800 Metern. Die Shafag-Asiman-Struktur wurde 1961 während einer seismischenExploration entdeckt. Am 7. Oktober 2010 unterzeichneten SOCAR und BP einProduction Sharing Agreement (PSA) über die gemeinsame Exploration undErschließung des Shafag-Asiman Offshore-Blocks für einen Zeitraum von 30 Jahren.SOCAR und bp sind zu gleichen Teilen an dem Projekt beteiligt. Im Jahr 2012wurde in Shafag-Asiman eine seismische 3D-Exploration durchgeführt. DieInterpretation der seismischen Daten wurde im Jahr 2015 abgeschlossen.Anschließend einigten sich die Partner auf den Standort für die ersteExplorationsbohrung.