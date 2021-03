Stellungnahme der EMA zu Celltrions Regdanvimab (CT-P59) als monoklonale Antikörperbehandlung bei COVID-19-Patienten

Laut Artikel 5 (3) der Bestimmung 726/2004 bietet die wissenschaftliche Stellungnahme des CHMP eine harmonisierte Meinung auf EU-Ebene hinsichtlich der Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit von Antikörpern. Die wissenschaftliche Stellungnahme kann von EU-Mitgliedsstaaten bei Entscheidungen über den möglichen Einsatz von monoklonalen Antikörpertherapien auf nationaler Ebene vor einer Marktzulassung in Erwägung gezogen werden.

Die EMA hat darüber hinaus ein Rolling Review Verfahren von Regdanvimab auf der Basis von Tierstudien (nicht-klinische Daten) und klinischen Studien in die Wege geleitet, zusätzlich zu Daten über die Qualität des Arzneimittels. Die EMA beschleunigt durch ihren laufenden Überprüfungsprozess die Bewertung eines vielversprechenden Arzneimittels während einer Notlage des öffentlichen Gesundheitswesens, die nach ihrem Abschluss die Basis für eine EU-Marktzulassung für die monoklonale Antikörperbehandlung bildet.

„Die heutige positive wissenschaftliche Stellungnahme des CHMP der EMA bringt uns der weltweiten Bereitstellung einer sicheren und effektiven monoklonalen Antikörperbehandlung von COVID-19 einen wesentlichen Schritt näher. Basierend auf den klinischen Daten und der positiven wissenschaftlichen Stellungnahme des CHMP wurde Regdanvimab angenommen, und es wurden Verträge für anfängliche Lieferungen mit Distributoren für nordische Länder abgeschlossen, darunter Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland“, so Dr. HoUng, Ph.D., Head of Medical and Marketing Division bei Celltrion Healthcare. „Wir glauben, dass die positive Stellungnahme des CHMP Überprüfungen und Zulassungen durch nationale Behörden, die möglicherweise beweisgestützte Entscheidungen über den Einsatz unserer Therapie treffen, vorantreiben wird. Zudem werden wir weiterhin eng mit der EMA zusammenarbeiten, um die fortlaufende Überprüfung und das Marktzulassungsverfahren abzuschließen.“