Bitcoin steigt über 58 000 US-Dollar - Visa mit Krypto-Pilotprojekt Der Bitcoin und andere Digitalwährungen haben am Montag von anhaltendem Interesse seitens großer Unternehmen profitiert. Der Bitcoin-Kurs stieg am frühen Nachmittag bis auf 58 400 US-Dollar. Das waren gut 2500 Dollar mehr als am Vortag. Auch andere …