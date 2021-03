KIEL (dpa-AFX) - Die noch andauernde Blockade im Suezkanal nach der Havarie eines Frachtschiffes kann nach Einschätzung des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) die Transportkosten für aus Asien importierte Waren weiter nach oben treiben. "Die Blockade des Kanals für mehrere Tage hat die bereits durch die Corona-Krise entstandene Engpässe im maritimen Welthandel verschärft", hieß es in einer am Montag in Kiel veröffentlichen Analyse des IfW. Sollten Reedereien wegen des Staus von Frachtschiffen an den Zugängen des Suezkanals den Umweg um Afrika wählen und die Mehrkosten an die Kunden weitergeben, könnten die Importkosten für Waren aus Asien weiter steigen.

"Schon die Corona-Krise hat für Verwerfungen im maritimen Handel gesorgt und die Preise für den Container-Transport explodieren lassen", sagte Vincent Stamer, Experte für maritimen Handel beim IfW. "Die Schiffshavarie im Suezkanal und ihre Nachwirkungen kommen nun noch als zusätzliche Belastung hinzu." Das treibt tendenziell die Preise für den Seehandel nach oben, was sich früher oder später auch in den Produktpreisen niederschlagen dürfte, so Experte Stamer.