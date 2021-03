Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Dax nach Rekordhoch nur noch moderat im Plus Der Dax hat sich am Montag nach Erreichen eines Rekordhochs mühsam im Plus gehalten. Nachdem sich der deutsche Leitindex im frühen Handel zu einer Bestmarke von knapp 14 835 Punkten aufgeschwungen hatte, stand am frühen Nachmittag nur noch ein Plus …