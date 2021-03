^ DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Rechtssache Fast Finance24 Holding AG: Übernahmekandidat Standard Vape Corporation ist Beteiligte in einem Rechtsstreit in den USA

Berlin, den 29.03.2020 - Die Fast Finance 24 Holding AG gibt bekannt, in Kenntnis gesetzt worden zu sein, dass die Standard Vape Corporation (SVAP), Zielgesellschaft des per Corporate News vom 08.03.2021 bekannt gegebenen Übernahmevertrags, in den USA als Beklagte in einen Rechtsstreit gezogen wurde. Es gibt insoweit keine direkte Auswirkung auf unser Unternehmen, dennoch hat das Management entschieden, diesen Umstand bekannt zu geben.

SVAP selbst und ihre Anwälte betrachten die eingereichte Klage als unwesentlich und unbegründet. Sie sehen die Klage als einen opportunistischen Versuch des "Greenmailings".



Für weitere Information wird auf die heutige Pressemitteilung der Standard Vape Corporation verwiesen, welche auf der Website des OTC Markets unter News bei https://www.otcmarkets.com/stock/SVAP/overview veröffentlicht wird.

Über die Fast Finance 24 Holding AG

Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine international tätige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, die sich vornehmlich an europäischen Internet-Unternehmen beteiligt. Typischerweise fokussiert sich die FF24 dabei auf die Segmente Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT.

Über ff24payments.com

ff24payments.com bietet innovative Zahlungsabwicklungslösungen, ob für einmalige Käufe oder wiederkehrende Abonnements, und richtet sich an große und kleine Online-Händler sowie an Betreiber der wachsenden Zahl von Websites, die ihre Einnahmen aus dem "Freemium"-Abonnementmodell beziehen.

Über ff24pay.com

"Making banking instant and mobile"

ff24pay.com bietet Banking- und Sofortüberweisungslösungen für ein breites Spektrum der wichtigsten konvertierbaren Währungen der Welt an. Die anfängliche Zielgruppe von ff24pay.com sind Privatpersonen und KMUs, die als Basiswährung entweder Euro (EUR; EUR) oder Pfund Sterling (GBP; £) verwenden. Die Gesamtbevölkerung der 19 Länder der Eurozone, die den EUR verwenden, beträgt 340 Millionen Menschen, während das GBP die alltägliche Währung für 67 Millionen Menschen ist.

In den Zielregionen von ff24pay.com können derzeit leicht zugängliche Apps für Android und iPhone aus den App-Stores heruntergeladen werden; Desktop- und Laptop-Versionen der Apps, die den Bedürfnissen von KMU-Geschäftsanwendern besser entsprechen könnten, sind ebenfalls herunterladbar.



Kontakt:

Fast Finance 24 Holding AG

Uhlandstr. 165

10719 Berlin

T. +49 (0)30 - 7262 1234-4

F. +49 (0)30 - 7262 1234-1

E-Mail: ir@ff24.com

www.fastfinance24.com/de/



