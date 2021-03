Hilfsaktion der chemisch-pharmazeutischen Industrie / "Notfallplattform Corona" für Impfzubehör läuft

Frankfurt/Main (ots) -



Das Impfen der Bevölkerung soll nicht daran scheitern, dass Spritzen, Kanülen

oder Kochsalzlösungen fehlen. Deshalb hat der Verband der Chemischen Industrie

(VCI) in den letzten Wochen mit technischer Unterstützung durch Boston

Consulting Digital Ventures unter Hochdruck daran gearbeitet, eine

Online-Plattform als Vorsorgemaßnahme aufzubauen. Sie ist jetzt voll in Betrieb.

Das Bundeskartellamt hat heute als letzten Schritt die Freigabe für die

Beteiligung des Pharmagroßhandels auf der "VCI-Notfallplattform Corona" gegeben.





Ziel der Plattform ist es, die Versorgung der Impfzentren in den Bundesländernfür dieses Zubehör sicherzustellen und die Logistik für die Auslieferung derCovid-19-Impfstoffe über den pharmazeutischen Großhandel an die Arztpraxen zuunterstützen. "Wir danken dem Bundeskartellamt für die unbürokratischeZusammenarbeit, die in dieser Zeit so dringend gefordert ist, um Coronaeinzudämmen", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.Die Plattform, zu der ausschließlich Impfstoffhersteller, Anbieter vonImpfzubehör, der Pharmagroßhandel, die Bundesländer sowie dasBundeswirtschaftsministerium als Vertreter der Bundesregierung Zugang haben,schafft Transparenz für Angebot und Nachfrage von Impfzubehör. Sie trägt so dazubei, temporäre Verknappungen zu vermeiden. Gemeinsam mit seinen Fachverbändenstellt der VCI auf der Plattform die vielfältigen Angebote und Informationen derBranche für einen reibungslosen Impfablauf zur Verfügung.Das Mandat für die "Notfallplattform Corona" hat der VCI im Rahmen desImpfgipfels Anfang Februar erhalten. Grundlage für den Auftrag derBundeskanzlerin war die erfolgreiche Hilfe im letzten Jahr bei der Notversorgungmit Desinfektionsmitteln. Große Entrup: "Wie schon bei unserem erstenHilfsprojekt für Desinfektionsmittel war sofort klar, dass wir auch hier wiederpragmatisch und zügig unterstützen werden. Zeitlich begrenzt und pro bono. Dafürliegen jetzt alle Genehmigungen des Kartellamtes vor."Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von über 1.700 deutschenChemie- und Pharmaunternehmen sowie deutschen Tochterunternehmen ausländischerKonzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, derWissenschaft und den Medien. 2020 setzte die Branche knapp 190 Milliarden Euroum und beschäftigte rund 464.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.