Lenzing, Österreich (ots/PRNewswire) - Seit vielen Jahren beobachtet die

Modeindustrie die weitreichenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt.

Nun, da die Verbraucher immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen, steht eine

Veränderung bevor: Das Jahr 2021 wird ein wichtiges Jahr für die Modeindustrie

sein, vor allem, weil neue Technologien den Grundstein für eine nachhaltigere

Zukunft legen. Florian Heubrandner, Vice President Global Textiles Business bei

Lenzing, verrät die drei wichtigsten Nachhaltigkeitstrends, die die

Modelandschaft im Jahr 2021 beeinflussen werden.



1. Mehr Transparenz und Verantwortung





Die Verbraucher von heute sind gut informiert und legen Wert auf umweltbewussteKaufentscheidungen. Viele Unternehmen haben das erkannt und setzen aufnachhaltige Produkte, fördern umweltfreundliche Initiativen und lassen sichzertifizieren.Der 2021 Fossil Fashion Report(https://changingmarkets.org/portfolio/fossil-fashion/) zeigt, dass vielenVerbrauchern eigentlich gar nicht bewusst ist, dass Fasern wie Polyester in mehrals der Hälfte aller Textilien zu finden und für 530 Mio. Tonnen CO2-Emissionenverantwortlich sind. Es besteht also noch Aufklärungsbedarf, welche Materialienals nachhaltige Alternative verwendet werden können.2. Langsam aber doch: Slow Fashion ist im KommenSchon gewusst, dass die Herstellung von Polyester unglaublich energieaufwendigist? Die Polyester-Herstellung verursacht sechsmal mehr CO2-Emissionen als Baumwolle und trotzdem ist Fast Fashion nach wie vor weit verbreitet - nichtzuletzt aufgrund der preisgünstigen Fasern.*Der Fossil Fashion Report zeigt auch, dass allein die Polyesterproduktion imJahr 2015 für mehr als 700 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verantwortlich warund dass es nach wie vor an Möglichkeiten fehlt, diese Produkte zu recyceln.Derzeit wird nur 1 % der Kleidung recycelt, und selbst wenn recyceltes Polyesterverwendet wird, handelt es sich bei den verwendeten Rohstoffen häufig umPlastikflaschen und nicht um Textilien.Dies sind besorgniserregende Zahlen; allerdings hat die anhaltendeCorona-Pandemie zu einem Umdenken bei den Konsument*Innen geführt. Immer mehrentscheiden sich bewusst gegen Fast Fashion und für "Slow Fashion", bei derweniger Kleidungsstücke konsumiert werden und mit längerer Haltbarkeit punktet.3. Kreislaufwirtschaft als InnovationstreiberDie dringende Notwendigkeit, den CO-Ausstoß der Modeindustrie zu reduzieren, hatUnternehmen dazu veranlasst, Innovationen voranzutreiben und alternativeAngebote zu synthetischen Stoffen zu entwickeln, wie z. B. Cellulosefasern, dieneben Nachhaltigkeitsaspekten auch Komfort und -Langlebigkeit bieten.Zu diesen Innovationen gehört auch die Entwicklung von bahnbrechenden, aufKreislaufwirtschaft ausgerichteten Verfahren zur Wiederverwendung von Wasser undLösungsmitteln während der Produktion. Während einige Emissionen derzeit nochunvermeidbar sind, werden diese Innovationen in den kommenden Jahren auch zueiner weitgehenden Abkehr von umweltschädlichen Produktionspraktiken beitragen.Durch die Verringerung der Umweltauswirkungen von Kleidungsstücken in derProduktionsphase werden die CO2-Emissionen während des gesamten Lebenszyklusdrastisch reduziert und kostspielige Investitionen in Recyclingtechnologiekönnen in einem schrittweisen Ansatz erfolgen, der für die gesamte Branchepraktikabel ist.TENCEL(TM) Fasern: Die nachhaltige AlternativeUm eine CO2-freie Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen, müssen Unternehmen dasBewusstsein für die Umweltbelastung durch Fasern wie Polyester schärfen. Darüberhinaus müssen Marken dringend Alternativen zu billigen Synthetikfasern einführenund nachhaltige Produktionsprozesse weiter fördern und unterstützen. DieVeränderungen, die Marken jetzt vornehmen, ebnen den Weg für eine bessereZukunft.Die Fasern der Marke TENCEL(TM) bleiben der nachhaltigkeitsorientiertenInnovation verpflichtet, vor allem durch die Einführung der nächsten Generationvon CO2-freien TENCEL(TM) Lyocell- und Modalfasern und der ehrgeizigen TrueCarbon Zero-Vision von Lenzing für 2050. Im Rahmen dieses Schwerpunkts werdenbis 2021 neue branchenführende Innovationen angekündigt, die die Mode- undTextilindustrie auf ihrem Weg zur vollständigen Nachhaltigkeit unterstützen.Verwandte Links: https://www.tencel.com/*2021 Fossil Fashion Report(https://changingmarkets.org/portfolio/fossil-fashion/)Pressekontakt:Rita Ng+852-852-3718-5675r.ng@lenzing.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134573/4876439OTS: TENCEL