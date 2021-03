---------------------------------------------------------------------------

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 29. März 2021) - Gen III Oil Corporation (TSXV: GIII) (OTCQB: ISRJF) (FSE: PN41) ("Gen III" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es Koch Project Solutions, LLC ("KPS") mit Projektmanagementdienstleistungen beauftragt hat, um die schlüsselfertige Lieferung seiner neuen Anlage an der Golfküste der USA vorzubereiten ("USGC"). KPS wird die erstklassigen technischen, Bau- und lizenzierten Anbieterteams von Gen III (PCL Industrial Construction Ltd., Koch Modular Process Systems und Process Dynamics Inc.) durch die genaue Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme führen.



Die USGC-Raffinerie ist eines von drei nordamerikanischen Projekten, die derzeit von Gen III vorangetrieben werden. Robustes Engineering und Blue-Chip-Projektdurchführung für die innovativen Raffinerien von Gen III werden für unseren Erfolg entscheidend sein. KPS beabsichtigt, alle Elemente der Projektabwicklung unter seiner Leitung zusammenzufassen und Gen III so einen einzigen Verantwortungspunkt für die technische Gestaltung, Konstruktion und Inbetriebnahme bereitzustellen. Die erste Phase des KPS-Vorhabens ist im Gange und wir freuen uns darauf, dass unser Team das Projekt unter der Anleitung von KPS schnell abwickelt.

In Nordamerika fallen jedes Jahr über 1,6 Milliarden Gallonen gebrauchte Schmieröle an, von denen nur 1,1 Milliarden Gallonen gesammelt werden. Die Hälfte der gesammelten Öle wird als pflanzlicher Brennstoff verbrannt. Das verbleibende Öl wird wahrscheinlich eher mit mit illegalen Methoden entsorgt. Das US-Ministerium für Energie hat gegenüber dem Kongress betont, dass der Umgang mit diesen giftigen Abfällen systematisch reformiert werden muss:



https://www.energy.gov/sites/prod/files/2020/12/f81/Used%20Oil%20Management%20and%20Beneficial%20Reuse%20Options%20to%20Address%20Section%201.%20E....pdf.

Die USGC-Anlage von Gen III wird jährlich über 78 Millionen US-Gallonen gebrauchter Schmieröle reinigen und verarbeiten. Durch Bereitstellung zusätzlicher 5.600 Barrel Raffineriekapazität pro Tag für den nordamerikanischen Markt werden in der USGC-Anlage von Gen III im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennungs- und Entsorgungsmethoden jährlich mehr als 725.000 Tonnen an CO2-Emissionen eingespart. Laut der US-Umweltschutzbehörde EPA entspricht dies: